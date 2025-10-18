Monitorean incremento del río Pánuco; Protección Civil activa refugios en Veracruz

Durante la madrugada de este sábado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó un incremento en los niveles del río Pánuco, cuya crecida podría afectar zonas de Veracruz y Tamaulipas. A través de su cuenta oficial en X, la dependencia informó que se prevé un aumento adicional en el nivel del cauce durante el transcurso del día.

Por la mañana, Protección Civil de Veracruz dio a conocer que personal operativo se encuentra en el municipio de Pánuco realizando tareas de supervisión permanente. A las 07:30 horas, el afluente alcanzó un nivel de 7.74 metros, es decir, 44 centímetros por encima de su Nivel de Aguas Máximas Ordinario (NAMO).

MONITOREA GOBIERNO DE MÉXICO CRECIMIENTO DEL RÍO PÁNUCO; AL MOMENTO NO REPRESENTA RIESGO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM https://t.co/j6ASMepfl2 pic.twitter.com/LwOy85u6Gj — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2025

Las autoridades señalaron que las zonas con mayor posibilidad de afectación ante un eventual desbordamiento son Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en territorio veracruzano.

Ante el riesgo, Protección Civil de Veracruz activó diez refugios temporales para atender a la población que pudiera resultar afectada. En el municipio de Pueblo Viejo, se habilitaron la Escuela Primaria Expropiación Petrolera, la Secundaria General Revolución Mexicana y la Escuela Primaria Benito Juárez García.

En Pánuco, los refugios se encuentran en la Secundaria Essington T. Trimmer Díaz, la Primaria Artículo 123 10 de Mayo, la Primaria Dr. Edmundo Guzmán Neyra, la Primaria Francisco I. Madero, la Primaria Niños Héroes (El Moralillo), el Jardín de Niños Antonio Márquez Cortez y el COBAEV 59.

Protección Civil recomendó a la población preparar una mochila de emergencia, evitar cruzar caminos o puentes inundados y mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían continuar elevando los niveles del río durante las próximas horas.

Asimismo, se enfatizó la importancia de no subestimar la crecida del río y colaborar con las autoridades locales para garantizar la seguridad de todas las comunidades vulnerables.

