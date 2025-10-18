¿Y las anomalías con Ana Guevara?

Y en estos días en los que a partir de denuncias penales que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación se han conocido anomalías que se cometieron en el Conahcyt en la época en que estuvo al frente del mismo la académica María Elena Álvarez-Buylla, nos piden no perder de vista otros casos que han seguido rutas similares, es decir que ya se encuentran en manos de la Fiscalía General de la República. En particular, nos hacen ver, tienen que ver con irregularidades que se documentaron en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, en los tiempos en los que su titular fue Ana Gabriela Guevara. Sólo en 2024 y lo que va de 2025, nos comentan, han sido presentadas tres denuncias derivadas precisamente de labores de fiscalización. Dos de ellas tienen que ver con recursos ejercidos irregularmente en 2020 que calculan en más de 500 millones. Y a éstas se agregó una más, ahora por problemas en 2019 por unos 60 millones de pesos. Pendientes.