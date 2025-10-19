Frente Frío 8: Estos son los estados afectados, temperaturas máximas y mínimas

El SMN confirmó la entrada del frente frío número 8 a México, por lo que estos son los estados que se verán afectados, así como las temperaturas máximas y mínimas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) los canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, por lo que tendrá una interacción con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas.

Esto propiciará lluvias fuertes a muy fuertes al sur del territorio nacional en Yucatán y Chiapas, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Estados afectados por el frente frío 8

En cuanto al frente frío número 8, este se desplazará en el suroeste del país, por lo que tendrá combinación con la corriente en chorro subtropical e ingreso de humedad del golfo de México.

Esto ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Nuevo León.

El aire frío del frente frío número 8 refrescará las temperaturas en el noreste de México, por lo que habrá rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Te invitamos a consultar los registros diarios de #Lluvias y #Temperaturas que se presentan en nuestro país.



Toda la información en ⬇️ https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/WuHesBqoAN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2025

Temperaturas máximas y mínimas del domingo 19 de octubre

En cuanto a las temperaturas máximas, se expera que en Sinaloa, el noreste de Durango, el suroeste de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo sea de 35 a 40 grados centígrados.

Asimismo, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, el norte y suroeste de Puebla, Veracruz y Tabasco.

Frente frio temperatura máxima y mínima ı Foto: Especial

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan de - 5 a 0 grados centígrados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua, mientras que en zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados.

La próxima emisión del pronóstico del clima será este domingo 19 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México),y en caso de que ocurra un cambio significativo, este se dará antes.

Se recomienda a la población en general mantenerse alerta a las actualizaciones del pronóstico del clima del SMN de la Conagua, así como prestar atención y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades correspondientes.