‘Poco a poquito vamos a ir saliendo adelante’, asegura Sheinbaum a damnificados en Puebla

En el sexto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el estado de Puebla, donde aseguró a la población damnificada que se saldrá adelante “poco a poquito” .

La primera parada de este domingo fue el municipio de Pantepec, donde supervisó junto al gobernador, Alejandro Armenta Mier, las labores de limpieza que se han llevado a cabo entre las calles.

“Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla, para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”, dijo al compartir imágenes del recorrido en redes sociales.

“Poco a poquito”: Sheinbaum se compromete a reconstrucción

En un diálogo con los habitantes, la mandataria se comprometió a regresar para verificar el avance de los apoyos y acciones en la zona afectada, como parte de las que, sostuvo, se volverán a poner en pie las instancias médicas y educativas que resultaron con daños.

“Vamos a arreglar las escuelas, la clínica, todo, nada se va a quedar sin arreglo, poco a poquito vamos a ir saliendo adelante. Y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo y supervisar cómo va” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Remarcó que se brindarán apoyos para todos los que resultaron afectados, no sólo en cuanto a las pérdidas de bienes y en viviendas, sino también respecto a las cosechas.

Recordó a la población que se levanta un censo, a partir del cual se analizará qué apoyo entregar a cada familia en la segunda dispersión que se realizará.

“Después se va a analizar el censo y dependiendo de la pérdida que hayan tenido en su casa, se va a dar un segundo apoyo. Si perdieron completamente la casa, el apoyo será mayor; si tuvieron afectaciones menores, entonces será menor, pero eso es producto del censo”, recalcó.

Sheinbaum escucha a pobladores Pantepec, Puebla, ante afectaciones por lluvias. ı Foto: Presidencia

Siguen entregas de despensas; alistan enseres domésticos

Mientras tanto, se continuará con la entrega de despensa para que la población pueda alimentarse mientras se recupera. Recordó que, como parte de la asistencia que se brinda, se alista la entrega de enseres domésticos.

“El segundo apoyo, vamos a estar informando cuando viene, para que sepan que van a tener todo; además, se les va a apoyar con los enseres si perdieron su estufa, o su refrigerador, se les va a dar la estufa y refrigerador para que puedan recuperar lo que perdieron, su colchón igual se les va a dar”, dijo.

”No todo puede ser esta semana, pero todo el mes vamos a estar aquí pegados para que puedan tener todos estos apoyos…”, agregó.

En otro punto, también reconoció la labor que han hecho los gobernantes locales, por mantenerse al tanto de la situación.

“Quiero agradecerle a la presidenta municipal, al gobernador, la verdad han estado… miren, han pasado tantas cosas en nuestro país y luego los gobernantes no están a la altura, pero aquí, la presidenta, de 10 y el gobernador, de 10; la verdad, han estado al frente… ”, dijo.

