Resultados Sorteo Zodiaco 1723 del 19 de octubre del 2025 de Lotería Nacional.

El Sorteo Zodiaco en su edición 1723 este 19 de octubre del 2025 que reparte más de 24 millones de pesos y un Premio Mayor de 7 millones de pesos ya tiene números ganadores. Ve aquí los resultados de hoy domingo.

En esta ocasión el billete de la Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco, que se realiza los domingos, está dedicado la Feria de San Francisco Pachuca 2025.

Los números ganadores del sorteo se reparten en 22 mil 622 premios.

El Sorteo Zodiaco 1723 está dedicado a la Feria de San Francisco Pachuca 2025. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Resultados del Sorteo Zodiaco 1723

En La Razón de México, te presentamos las combinaciones ganadoras del Sorteo Zodiaco 1723, cuando salgan publicadas después de las 20:00 horas de este domingo.

El sorteo se lleva a cabo en una serie. Para la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar con el Sorteo Zodiaco?

En el Sorteo Zodiaco 1 de cada 5 gana. El boleto tiene un precio de 20 pesos por cada cachito.

Si se adquiere la serie ganadora del Sorteo Zodiaco se puede ganar el monto del premio mayor de 7 millones de pesos. Si se adquiere un cachito se pueden ganar hasta 350 mil pesos.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

El Sorteo Zodiaco se celebra los domingos de cada semana y participan 120,000 números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en 1 serie.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 600.

Los Premios por aproximación se entregan en total 24.

Los Premios por terminación se entregan en 1,199 premios: 11 para los que coinciden con las últimas cuatro cifras del premio mayor, con cualquier signo del zodiaco; 108 para los que coincidan con las tres últimas del primer premio, con cualquier signo del zodiaco (excluyendo las cuatro cifras); y 1,080 para los números cuyas dos últimas cifras sean iguales a las dos últimas del premio mayor, con cualquier signo del zodiaco (excluyendo las cuatro y tres cifras).

Y los Reintegros son los números que terminen con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y cachitos del mismo signo del premio mayor.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

