Marina despliega casi cinco mil elementos para atención de emergencia por inundaciones

Para atender a los damnificados y apoyar en las labores de rehabilitación de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, la Secretaría de Marina desplegó casi cinco mil elementos.

Durante la conferencia matutina, el jefe del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina, José Manuel Salinas Pérez, detalló que hay cuatro mil 819 uniformados en la zona, con los que se integraron 15 brigadas de respuesta de emergencia.

Con el propósito de la continuidad de las operaciones y como contar con una comunicación eficiente, se cuenta con 5 antenas Starlink, 59 equipos satelitales y 151 equipos de radiofrecuencia, detalló.

También mencionó que se dispone de vehículos, aviones, helicópteros, buques, embarcaciones, drones, plantas potabilizadoras, cocinas móviles, equipos de maquinaria pesada.

En el recuento de los resultados de las tareas implementadas hasta ahora, se tiene a 11 mil 203 personas auxiliadas o evacuadas; 13 mil 137 atenciones médicas brindadas; ocho mil 204 traslados a albergues; 539 vías despejadas, así como 17 mil 323 metros cúbicos de basura, lodo y escombros removidos.

Al momento, la Marina mantiene activos 70 centros de acopio en los diferentes Mandos Navales del país, donde se continúa recibiendo víveres, artículos de limpieza, productos de higiene personal y alimento para mascotas, los cuales son trasladados a las comunidades más afectadas mediante rutas terrestres y puentes aéreos coordinados con autoridades estatales y municipales.

“La Secretaría de Marina agradece profundamente la solidaridad del pueblo de México, cuyas aportaciones han sido fundamentales para continuar brindando apoyo a quienes más lo necesitan”, expresaron en un comunicado.

