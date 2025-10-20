México padece crisis de representación popular y valoración de la autoridad electoral: Pablo Gómez

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, advirtió que México atraviesa una crisis de representación popular y de valoración de las autoridades electorales, situación que exige una revisión profunda del actual sistema político.

En el marco de la reunión de la Comisión de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el también legislador destacó que esta problemática afecta no solo al Congreso, sino también a los ayuntamientos.

“Sí, tenemos una crisis de representación, una crisis de valoración de la autoridad electoral y de funcionamiento también de nuestros representantes”, señaló.

Gómez explicó que el sistema de representación proporcional vigente fue diseñado para un contexto político distinto al actual, por lo que urge una modificación que permita una representación más directa de la ciudadanía.

“Hay mucha más gente que quiere estar representada directamente, quiere que la representación esté vinculada a su voto directamente y no a través de las direcciones de los partidos”, enfatizó.

El funcionario aclaró que no se pretende eliminar el sistema de representación proporcional, sino adaptarlo a las nuevas necesidades democráticas. Detalló que la comisión está recibiendo propuestas y puntos de vista de todos los sectores, incluso mediante el portal reformaelectoral.gob.mx, donde cualquier persona puede participar en el debate.

Asimismo, informó que se están realizando audiencias en distintas regiones del país para escuchar a especialistas, magistrados, legisladores y ciudadanos, además de un análisis comparado de modelos internacionales con el objetivo de incorporar las mejores prácticas electorales. Gómez adelantó que en diciembre podrían levantarse encuestas para conocer la percepción ciudadana sobre los procesos electorales.

Al ser cuestionado sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente de la comisión aclaró que la intención no es desaparecerlo, sino mejorar su funcionamiento. Criticó que los partidos políticos hayan adquirido voto dentro del Consejo General, cuando originalmente solo debían tener voz.

