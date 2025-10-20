Ministra Batres matiza propuesta sobre invalidez de leyes no consultadas a personas con discapacidad

Lenia Batres reconoció limitaciones en su propuesta sobre la consulta a personas con discapacidad.

Durante la primera audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres matizó su propuesta sobre el criterio de consulta a personas con discapacidad, en el marco de la acción de inconstitucionalidad 182/2024.

La ministra explicó que, tras dialogar con 25 organizaciones de la sociedad civil, identificó limitaciones en su planteamiento inicial.

Me hicieron notar algo muy importante: la instrumentación de estos derechos puede ser equivocada”, señaló Batres. Agregó que los legisladores “no necesariamente interpretan las necesidades de las personas con discapacidad de manera íntegra o completa Ministra Lenia Batres



Desde 2016, la Corte ha considerado la consulta a este sector como una formalidad esencial del procedimiento legislativo, criterio que ha derivado en la invalidez automática de normas no consultadas.

Aspecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ı Foto: SCJN

De acuerdo con Batres, en los últimos años 50 disposiciones federales y estatales sobre discapacidad fueron invalidadas por el Pleno.

De esas normas, 47 extendían o regulaban derechos en materias como educación inclusiva, salud, participación política, defensoría pública, trámites de divorcio, expropiaciones, testamentos y condiciones laborales.

El pasado 7 de octubre, el Pleno de la Corte votó ocho a uno a favor de abandonar la obligación de invalidar automáticamente toda ley no consultada.

Tras reunirse con 25 organizaciones civiles, la ministra Batres reconoció la necesidad de revisar el alcance del criterio judicial sobre discapacidad. ı Foto: ilustrativa: Especial

Tras el encuentro con las organizaciones, Batres presentó un nuevo esquema con dos ejes centrales.

El primero busca restringir la legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad a cinco sujetos —Presidencia, minorías legislativas, comisiones de derechos humanos, partidos políticos y la Fiscalía General de la República—, pero únicamente a solicitud de personas con discapacidad.

Proponemos que estos entes puedan presentar acciones solo si las personas con discapacidad lo solicitan Ministra Lenia Batres



El segundo eje plantea límites a la invalidez de normas, excluyendo aquellas de rango constitucional, de tratados internacionales o réplicas exactas que no asignen responsabilidades estatales. En cambio, sí podrían impugnarse las normas instrumentales, orgánicas o procesales.

De esas 47 leyes, no todas son repetición; algunas son instrumentales, y los legisladores tienen menos elementos que quienes viven esas circunstancias Ministra Lenia Batres



