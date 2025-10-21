El comercio bilateral entre México y Canadá creció más de 80% generando casi 40 mil millones de dólares: Morena

Al recibir al Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, el diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, dijo que el comercio bilateral entre México y Canadá creció más de 80%, alcanzando casi 40 mil millones de dólares a 25 años de que se integró el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Lo anterior en el marco de los trabajos del Grupo de Amistad de México-Canadá de la Cámara de Diputados, donde el legislador por Morena abundó que México y Canadá atraviesan uno de los momentos más importantes de su historia compartida.

El legislador señaló que son tiempos de definiciones, en el que “nuestros países se necesitan como pocas veces, desde que establecimos relaciones diplomáticas en 1944, en medio de la segunda guerra mundial; y después tres décadas después, en 1974, fuimos capaces de crear juntos, algo inédito: un programa de trabajadores agrícolas temporales”.

“Con este programa, cada año más de 25 mil trabajadores mexicanos viajan a Canadá para apoyar la producción de sus campos, y sigue siendo un modelo de migración laboral ordenada y segura, y que miles de familias mexicanas encuentren oportunidades dignas de trabajo”, explicó.

Asimismo, otro momento importante aclaró Haces Barba fue 20 años después, en 1994, cuando unió a México y Canadá la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que transformó nuestras economías, porque se entendió, que la integración continental, era el futuro, obligándonos a mirarnos como socios y no como competidores.

“Hoy Canadá es uno de los principales inversionistas en nuestro país, sobre todo en sectores estratégicos como la minería, la energía y los servicios financieros. México se ha convertido en el tercer socio comercial de Canadá, solo detrás de Estados Unidos y China”, señaló.

El diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, también dijo que en el 2020, llegó el TMEC y nuestros países dieron un paso más allá: acordamos reglas para cadenas productivas modernas, y más justas, hoy, gracias a ese acuerdo, el 75% de los componentes de un automóvil deben producirse en Norteamérica.

“Eso significa que un coche que circula en Toronto, Montreal o ciudad de México es fruto de piezas canadienses, ensambles mexicanos y un mercado estadounidense; es decir, es fruto de nuestra integración”, dijo.

Comentó que la coyuntura actual nos vuelve a poner en un punto de definición, dado, que el mundo vive momentos en donde se están reordenando, los límites y que tanto México como Canadá “hemos sentido esa presión. Y lejos de alejarnos, esas circunstancias nos han acercado, como ya ocurrió en las negociaciones del T-MEC, cuando los equipos de Justin Trudeau y Andrés Manuel López obrador supieron mantenerse unidos hoy, esa unidad vuelve a ser indispensable”.

Haces Barba, recordó que en septiembre pasado, el primer ministro canadiense Mark Carney visitó México y junto con la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo evidente una sola cosa: “Nos necesitamos, solo juntos podemos enfrentar mejor las turbulencias externas, por todo eso la presencia hoy en San Lázaro del Embajador Carlos Manuel Joaquín González, es símbolo de esa convicción”.

En su oportunidad, el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, señaló que como dijo recientemente la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “México y Canadá comparten la visión de que el desarrollo debe ser sostenible, equitativo y humano, porque la prosperidad no puede constituirse sin justicia. Sigamos trabajando juntos con respeto y solidaridad de largo plazo”.

Ante los diputados que integran el Grupo de Amistad México-Canadá de la Cámara de Diputados, el Embajador añadió que Canadá es el segundo emisor de turistas a México con un millón 800 mil turistas a México, y también hay más de 15 mil estudiantes mexicanos en Canadá.

En ese sentido, el diplomático consideró que en el Programa Agrícola se reciben entre 25 mil a 28 mil trabajadores mexicanos que acuden a Canadá a producir sus campos. Por todo esto México es un aliado con Canadá.

