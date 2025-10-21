Felipe Calderón ‘reaparece’ en evento de Margarita Zavala; ¿vuelve a la política?

El Partido Acción Nacional (PAN) celebró recientemente su relanzamiento, con nueva imagen y estatutos, y con ello buscan consolidarse como un sólido contendiente en el escenario electoral del país. Pero ¿lo harán también sus exintegrantes como el expresidente Felipe Calderón?

Calderón Hinojosa, quien fue presidente de México de 2006 a 2012, ha hecho nuevas apariciones en días recientes, coincidiendo con el relanzamiento del partido del cual fue dirigente nacional y que lo llevó al poder en la citada época.

Felipe Calderón reaparece en evento de Margarita Zavala

Este martes, la diputada Margarita Zavala presentó su Primer Informe Legislativo, en un evento al cual asistieron algunas de las figuras más destacadas del PAN, entre ellas la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, y el dirigente del partido, Jorge Romero.

Hoy presenté mi primer informe legislativo. 🇲🇽 No ha sido un año fácil, pero hemos estado firmes, con convicción y con... Publicado por Margarita Zavala en Lunes, 20 de octubre de 2025

Sin embargo, llamó la atención que entre los invitados a este evento se encontraba el expresidente Felipe Calderón, quien incluso se tomó una fotografía con los panistas mencionados arriba.

Aunque no es la primera vez que se ve a Calderón Hinojosa en público tras el término de su presidencia, sí es una de las más llamativas debido a la coincidencia con el relanzamiento de Acción Nacional, y recientes declaraciones que sugieren un regreso a la política mexicana.

¡Felipe Calderón se dejó ver! 👀

El expresidente de nuestro país, Felipe Calderón, volvió a ser visto en el Primer Informe Legislativo de la diputada Margarita Zavala, junto a los diputados Saúl Téllez y Federico Döring.#FelipeCalderón #Pan #MargaritaZavala pic.twitter.com/GDRZes8kXb — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2025

Además, Felipe Calderón había mantenido distancia en años recientes con Acción Nacional debido a diferencias con el expresidente del partido, Marko Cortés.

“Me interesa saber”: Felipe Calderón podría regresar a la política

Ante el relanzamiento y el cambio de dirigencia de Acción Nacional, Felipe Calderón ha sugerido un posible regreso a la política, si bien ha aclarado que, probablemente, no sea nuevamente bajo el blanquiazul.

En entrevista con Azucena Uresti, Calderón Hinojosa pidió al PAN no defraudar con los objetivos de su relanzamiento, y cumplir con su promesa de “apertura ciudadana”: “Si eso se cumple, me parece que van en el camino correcto”, declaró a la periodista.

🔷El expresidente Felipe Calderón (@FelipeCalderon) señala que el relanzamiento del #PAN “puede ser su muerte” si no se cumple lo que se prometió en su evento.



Pero reconoce que también podría ser “un relanzamiento, como dicen”.



➡️El exmandatario apostaría por la identidad del… pic.twitter.com/Wxgf87YgSK — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2025

Sobre su regreso al blanquiazul, el expresidente señaló que debe analizar cómo avanza realmente la nueva fase del partido, pues de eso dependerá su reincorporación a la política.

“Me interesa saber exactamente en qué consiste y, sobre todo, cómo se ejecuta este proceso de relanzamiento, que no es el primero que ha habido en la historia del PAN, antes de tomar una decisión personal que pueda implicar reincorporarme a la política activa o no. Esa es mi respuesta”, dijo en la entrevista.

