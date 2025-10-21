IMSS e ISSSTE despliegan brigadas y unidades médicas por lluvias en la Huasteca

Marti Batres, director del ISSSTE (izq.), y Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar (der.), en la Mañanera de este martes.

Ante las lluvias extraordinarias que han afectado a comunidades de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementaron amplios operativos de atención médica y entrega de insumos en la región Huasteca.

Así lo informó este martes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el titular del IMSS, Zoé Robledo, quien remarcó que la mayor afectación se registró en el Hospital de La Ceiba, en Puebla, donde se instalaron dos unidades médicas móviles con consultorios para mantener la atención a la población.

Zoé Robledo, director del IMSS. ı Foto: Captura de video

Robledo detalló que también se reportó entrada de agua en la Unidad de Medicina Familiar en Álamo, Veracruz, por lo que fueron desplegadas tres unidades móviles adicionales, mientras que las unidades rurales en Hidalgo continúan operando con normalidad.

Por su parte, Alejandro Svarch, director de IMSS-Bienestar, informó que se mantienen activas 66 Unidades Médicas Móviles, 151 carpetas médicas y 47 equipos regionales en las zonas afectadas. Además, a través del programa Rutas de la Salud, se distribuyeron 525 mil piezas médicas y de apoyo sanitario, y se aplicaron 44 mil vacunas en los municipios más impactados.

Acciones del IMSS-Bienestar en comunidades afectadas. ı Foto: Captura de video

En tanto, el ISSSTE reportó que entre el 11 y el 19 de octubre se otorgaron 21 mil 412 atenciones médicas, se aplicaron 18 mil 4 vacunas y se entregaron 31 mil 210 medicamentos a la población damnificada. También se desplegaron 230 brigadas con 1,379 trabajadores de la salud, quienes recorrieron 141 comunidades de los cinco estados.

Durante la conferencia, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó que la institución donó un predio de una tienda SuperISSSTE en Tamazunchale, San Luis Potosí, para la construcción de una telesecundaria, como parte de las acciones de apoyo social en la región.

Acciones del ISSSTE en comunidades afectadas. ı Foto: Captura de video

De manera global, el sector salud federal informó que del 11 al 19 de octubre se registraron 91 mil 500 atenciones médicas, 49 mil 137 vacunas aplicadas y 1,708 pacientes hospitalizados, de los cuales 109 han sido dados de alta. En total, 376 brigadas federales y 234 brigadas estatales, con más de 2,300 personas, permanecen desplegadas en las zonas afectadas.

