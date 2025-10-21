Avanza atención en Hidalgo: este lunes llegarán a las 10 comunidades aún incomunicadas tras las inundaciones

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil rindió un informe sobre los trabajos de atención a la emergencia por inundaciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum

A 11 días de las inundaciones que devastaron parte de la región de la Huasteca, diez comunidades en Hidalgo aún se encuentran incomunicadas, debido a que las autoridades no han podido ingresar ni de manera terrestre ni por la vía aérea.

Al arranque de la conferencia presidencial, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, rindió un informe integral sobre la atención a la emergencia, el cual a partir de ahora será presentado todos los días al comienzo de la conferencia en Palacio Nacional.

Precisó que para el caso de las localidades aún sin paso, será hasta este 21 de octubre cuando se desplazarán elementos.

“Es importante resaltar, presidenta, que solo en el estado de Hidalgo quedan 10 localidades en donde no se podido tener acceso terrestre o aéreo. El día de hoy se estará llegando a estas 10 localidades”, dijo.

Reportó que hay 112 localidades incomunicadas en las cinco entidades afectadas: en Hidalgo, 74; en Puebla, siete, y en Veracruz 31, mientras que, en San Luis Potosí y Querétaro, ya ninguna comunidad tiene los caminos obstruidos.

En cuanto a la red carretera federal, de las 481 incidencias aún hay 134 pendientes y 183 ya se encuentran con obras para su rehabilitación.

Respecto al restablecimiento de energía, ya hay un avance del 96.6 por ciento en Hidalgo; en Puebla, de 99.6 por ciento; en Veracruz, 99 por ciento, mientras que, en Querétaro y San Luis Potosí, ya se encuentra totalmente restablecido el servicio.

De las mil 297 escuelas con daños, ya se atendieron con labores de limpieza 805 planteles: 116 en Hidalgo; 228 en Puebla; 84 en Querétaro 90 en San Luis Potosí y 297 en Veracruz.

En el informe disponible en el micrositio habilitado se reporta que el número de personas fallecidas permanece en 76, hasta este 20 de octubre, mientras que la cifra de desaparecidos se encuentra en 31.

