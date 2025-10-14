Van 64 muertos por lluvia; 2025 perfilado entre los más letales

Este 2025 se encamina a ser uno de los años más mortíferos por lluvias e inundaciones en una década, de acuerdo con registros del Centro Nacional de Prevención de Desastres, consultados por La Razón.

Con la actualización de personas fallecidas por las precipitaciones recientes, que asciende a 64 sólo en los hechos reportados en la región de La Huasteca, además de 54 personas desaparecidas, el actual periodo se coloca en la segunda posición, apenas detrás de 2016, cuando se reportaron 70 víctimas mortales por inundaciones.

El Dato: En 94 albergues habilitados por las autoridades federales y estatales se encuentran actualmente tres mil 155 personas, informó la Secretaría de la Defensa.

Si se comparan los números con todo el registro existente, que es desde inicios de siglo, los 64 muertos que van hasta ahora se ubican en la sexta posición detrás de los acumulados anuales de 2010, cuando hubo un récord de 100 fallecidos también por precipitaciones y anegaciones.

Durante la conferencia matutina, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, detalló vía remota que en Veracruz se han localizado los cuerpos de 29 personas; en Puebla, 13; en Hidalgo, 21, y en Querétaro, uno; mientras que en San Luis Potosí el saldo ha sido blanco.

En el balance federal se reportó a 65 personas desaparecidas, con base en la información proporcionada por las fiscalías estatales; sin embargo, la cifra bajó a 54, luego de que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, precisó que de los 15 que reportaron en su entidad, únicamente falta localizar a cuatro.

Velázquez Alzúa expuso que el registro de lluvias que se dieron entre el 6 y 9 de octubre fueron de manera extraordinaria en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí e Hidalgo, donde los registros máximos obtenidos se dieron el 8 de octubre, con 280 milímetros en Veracruz y 256 en Puebla, lo que provocó el incremento en el nivel de los ríos.

En cuanto al reporte de daños territoriales, la funcionaria precisó que en Veracruz hay 40 municipios afectados, de los que 22 presentan las mayores repercusiones; allí se han reportado 29 fallecidos y 18 personas no localizadas.

En Puebla son 23 municipios afectados, 17 de ellos con mayor afectación; también 13 muertos y cuatro no localizados. En Hidalgo, 28 municipios con daños, de los que 23 sufrieron el mayor impacto y en donde hasta ayer se reportaban 21 fallecidos y 43 desaparecidos.

En Querétaro, ocho municipios damnificados; dos con mayores efectos y un muerto, y en San Luis Potosí hay 12 municipios impactados, de los que dos son de atención prioritaria. Allí no se ha tenido reporte de víctimas mortales.

Las Fuerzas Armadas desplegaron a más de 10 mil elementos, de los que siete mil 347 corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional (GN) y tres mil 300 a la Secretaría de Marina, que se han movilizado con helicópteros, cocinetas, plantas potabilizadoras, entre otros equipos para ayudar en el despeje de caminos, limpieza de las localidades afectadas y para auxiliar a la población.

Derivado de desgajamientos de tierra y otros impactos, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, detalló que hubo 132 interrupciones en carreteras federales, equivalentes a mil 60 kilómetros; 25 en Hidalgo; 20 en Puebla; siete en Querétaro; siete en San Luis Potosí, y con 73 interrupciones Veracruz, que fue el más afectado.

Hasta ayer se mantenían las obras para restablecer caminos en otros dos puntos, entre los que se encuentran las afectaciones a los puentes Garcés y Garcés Auxiliar, en Hidalgo.

Al detallar algunos de los daños, el funcionario comentó que en los casos donde los caminos hayan tenido daños mayores, se buscará abrir otras vías.

La Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que este reporte es sólo respecto a los caminos federales, pero aún falta por atender los estatales y rurales; puntualizó que primero era importante despejar la red federal para poder ingresar.

Agregó que sí habrá reubicaciones para algunas familias que viven en zonas como laderas de ríos, al significar esto un riesgo.

“Hay casas, por ejemplo, ayer que estuvimos en Huauchinango, en Puebla, que están a la orilla del río donde prácticamente desaparecieron las viviendas y, digamos, se las llevó el río, y ahí no se puede construir nuevamente una vivienda.

“En ese caso, con la Secretaría de Desarrollo Territorial y de la Comisión Nacional de Vivienda, estamos levantando los censos también para poder ofrecer vivienda a mucha gente que tenía su vivienda en las laderas de río y que, evidentemente, no puede regresar a estas zonas porque son zonas de riesgo”, comentó.

En cuanto a la interrupción del suministro eléctrico, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Emilia Calleja, señaló que, en medio de las inundaciones, deslaves y lluvias, ya se restableció el servicio al 84.07 por ciento y enfatizó que en algunos puntos se tuvo que recurrir a operaciones controladas por seguridad de los trabajadores y de la población.

Para la atención médica de las personas, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, informó que se desplegaron 103 trabajadores de nivel federal y mil 85 del estatal.

El operativo en materia de salud se ha compuesto de lavado de manos, cloración de agua y aplicación de abate (larvicida) y distribución de suero oral.

En lo que tiene que ver con dengue, se inició con la limpieza de las áreas afectadas para eliminar lodo y basura y ya se cuenta con equipos para termonebulización con equipos portátiles.

Con esto, se retomará el combate en los centros de dengue ya identificados antes de la emergencia, y dentro de lo cual también se contemplan acciones de control larvario. Especificó que la atención para contener el dengue llevará entre seis y ocho semanas.

Alertan golpe sanitario para los damnificados

› Por Claudia Arellano

Personal de salud de los estados más afectados por las recientes inundaciones en la Huasteca coincidieron, en entrevista con La Razón, que tras el paso de las lluvias que devastaron estas zonas hay una notoriedad de síntomas relacionados con el dengue, enfermedades respiratorias, lesiones de piel y ansiedad.

En Veracruz, la zona más afectada del país, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 10 de la Secretaría de Salud local, Jaír de Jesús Castillo, dijo que, “ahora, con esta tragedia que enfrenta el estado, la gente que se ha atendido, principalmente en centros de salud, presenta signos de dengue o enfermedad diarreica, así como enfermedades respiratorias”.

El Dato: El Gobierno desplazó en Puebla, Veracruz e Hidalgo 161 brigadas médicas, epidemiológicas y de vacunación con mil 188 personas: 103 servidores federales y mil 85 estatales.

Ante la situación devastadora que dejaron las lluvias en territorio veracruzano, afirmó que, adicional a la cruzada contra los mosquitos, se llevan a cabo en comunidades talleres informativos y acciones de promoción de la salud, “con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de mantener patios limpios, libres de agua estancada y acudir de inmediato a un centro médico en caso de presentar síntomas”.

En Puebla, otra de las entidades perjudicadas por las inundaciones, la Secretaría de Salud estatal llamó a la población a reforzar las medidas de prevención en materia sanitaria y evitar enfermedades derivadas del contacto con agua contaminada.

El médico Anastasio Cortés Domínguez, del Centro de Salud Regional No. 2, comentó a este diario que, si bien el Ejército ha hecho labor en algunas zonas, otras quedaron completamente incomunicadas y será hasta pasados unos diez días que comiencen a notarse los efectos en la salud de la población; sin embargo, acotó que, frente a situaciones de emergencia como esta, son comunes las enfermedades respiratorias y cutáneas.

“En estas condiciones, el riesgo de enfermedades aumenta significativamente debido al contacto con agua sucia que contiene microorganismos patógenos. Entre las más comunes se encuentran la hepatitis A, las diarreas infecciosas (causadas por E. coli, Salmonella o Shigella), la fiebre tifoidea y paratifoidea, el cólera y diversas gastroenteritis virales”, dijo.

En Hidalgo, los Servicios de Salud estatales han implementado medidas de prevención y atención, de acuerdo con la médico sanitario Mayela Castro, adscrita a un Centro de Salud en la región norte de la entidad.

“Ante una tragedia nada es suficiente, siempre se necesita ayuda; la verdad, ninguna ayuda sobra, sobre todo en comunidades marginadas, donde tenemos que ir a pie”, expresó.

Castro indicó que las autoridades sanitarias del estado han activado un plan por posible aumento de infecciones por lluvias. “A través de las Jurisdicciones Sanitarias y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), se han intensificado las medidas sanitarias y epidemiológicas. Sobre todo, las relacionadas con el aparato digestivo, respiratorio y cutáneo. Se estará monitoreando durante los próximos 10 días cualquier aumento”, dijo.

Tras los 13 derrumbes registrados en caminos estatales y de comunidades en San Luis Potosí, el médico de brigada Nathaniel Mejía dijo a La Razón que se dan atenciones básicas en todos los centros de salud de las zonas más afectadas.

“Se trabaja en caminos de Axtla, Tamazunchale y Huehuetlán, donde el esfuerzo ha sido constante para restablecer la conectividad, por lo que primero es necesario volver a estar comunicados, pero en general el personal de salud de estas zonas está acostumbrado a caminar largas distancias para llegar a los pacientes”, dijo.

Todo el trabajo, incluyendo el sanitario, “se da en conjunto y, mientras que en Tamazunchale se liberaron rutas clave como Zoquitipa-Mecapala y Palictla-Cuixcuatitla-Tepetate, otras aún están sin servicio, pero en estas, que han sido liberadas, ya cuentan con atención por parte de las jurisdicciones o bien por parte del Ejército, en términos de saber cuáles son las persistencias; definitivamente estas se darán en los próximos días, pero dadas las condiciones del clima, lo que pega inmediatamente es en vías respiratorias y en temas digestivos”.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Querétaro reportó que 34 centros de salud presentaban afectaciones por las recientes lluvias, principalmente filtraciones y escurrimientos en techos, aunque los equipos de mantenimiento ya trabajaban en las reparaciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Médicos adscritos al sector salud detallaron que las afectaciones varían en gravedad, desde goteras menores hasta filtraciones que requieren una intervención más compleja. “Hay algunos centros de salud afectados, estamos ya trabajando en ello. Es como en una casa, que de repente puede haber alguna filtración o algún escurrimiento”, dijeron.

Desde hace un mes, las cuatro jurisdicciones sanitarias de Querétaro han identificado unidades médicas con daños, priorizando aquellas con afectaciones más delicadas que comprometen la atención a pacientes o el resguardo de medicamentos y equipo médico; sin embargo, ante los recientes embates, personal sanitario brinda atención primaria a pacientes con síntomas de dengue, enfermedades respiratorias y afecciones de la piel, dijo la médica general Laura Medina Coss.

“Lo importante es ayudar a la población lo más rápido posible”

› Por Fernanda Rangel

Margarito Peñaloza Aguilera es uno de los más de 130 servidores públicos que el Gobierno de la Ciudad de México envió a Veracruz para apoyar en el desazolve de la red de drenaje y en la limpieza de las calles de Poza Rica y Álamo, afirmó que trabajarán para que la ciudadanía recupere su vida.

En entrevista con La Razón, el supervisor y arquitecto de 60 años, dijo que él se encargará de comandar una flotilla de 20 camiones vactor, equipos de bombeo Hércules y dos equipos de emergencia.

El Dato: Los camiones vactor son nuevos, se adquirieron en la temporada de lluvias 2025 para desazolvar y liberar las coladeras en la Ciudad de México.

“Vamos de apoyo, ya con la experiencia en las inundaciones de la Ciudad de México. Nosotros estamos acostumbrados, pues aquí en la Ciudad de México hay lugares donde el agua no tiene nombre. Lo importante es ayudar a la población lo más rápido posible para que siga su vida normal”, aseguró en entrevista Peñaloza Aguilera, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

De acuerdo con el trabajador capitalino, él y su equipo están capacitados y cuentan con una amplia experiencia en estos casos, ya que además de realizar cada temporada de lluvias la tarea de desazolvar la zona norte de la ciudad, han asistido en emergencias en Guerrero, Chiapas, Tabasco y Sinaloa.

Para el también arquitecto, el reto principal será retirar el lodo y el azolve acumulado, especialmente en la red de drenaje de Poza Rica, y subrayó que el objetivo es restablecer la normalidad en las vialidades lo más pronto posible para que la población retome su vida.

32 centros de Acopio operarán desde este martes para ayudar a damnificados

“Vamos con la mejor disposición a apoyarlos (a los afectados de Veracruz) para que se normalice su ciudad o su municipio”, expresó antes de irse en su unidad y con sus compañeros rumbo a la entidad afectada.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la estrategia en la que participará Peñaloza Aguilera, la cual contará con 85 unidades entre maquinaria pesada y equipo especializado, todos los servidores públicos estarán un mínimo de 10 días en las localidades veracruzanas y trabajarán en una labor conjunta a nivel federal y de dependencias capitalinas.

El convoy de apoyo ante la emergencia salió la tarde de ayer del Zócalo de la capital y se prevé llegue a su destino la tarde-noche de hoy.

“Sabemos que la situación es grave. Hay comunidades aisladas, daños en caminos y pérdidas humanas que lamentamos profundamente.

“Por eso, la Ciudad de México se moviliza de inmediato, como siempre lo ha hecho, para apoyar al pueblo veracruzano”, afirmó la mandataria local.

Al respecto, la Segiagua llevará a Poza Rica y Álamo 20 equipos hidroneumáticos, también conocidos como vactor, que se utilizan para la limpieza profunda de drenajes y alcantarillado.

La autoridad también transportará dos bombas móviles tipo Hércules con una capacidad de bombeo de 600 litros por segundo, así como dos equipos de succión de emergencia de 150 litros por segundo para las tareas que requieran menor capacidad de extracción.

Este martes, 32 centros de acopio del Gobierno de la Ciudad de México comenzarán a recibir víveres para los damnificados de Veracruz, por lo que se requiere los siguientes productos: ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

Para el suministro de agua potable se trasladarán 23 pipas, 20 de ellas con capacidad de 10 mil litros y tres con capacidad de 20 mil; además de seis camionetas de apoyo logístico y transporte de personal.

En total y contando a Margarito Peñaloza Aguilera, el contingente de la Segiagua estará conformado por 91 personas: 29 ayudantes, 27 operadores, 26 operadores de pipas, tres supervisores, dos mecánicos, dos supervisores de pipas, un eléctrico y un coordinador general.

En tanto, la Secretaría de Obras y Servicios participará con el envío de seis retroexcavadoras, 10 camiones de volteo de 32 metros cúbicos cada uno, cinco bombas de 60 caballos de fuerza, 40 motobombas conocidas como becerros, seis camionetas de 3.5 toneladas y dos camionetas adicionales para transporte de personal en Álamo y Poza Rica.

Además, la Sobse desplegará 31 trabajadores especializados en operación de maquinaria pesada, número que podría incrementarse si las condiciones en campo lo requieren.

Junto con ellos partirá la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil con 16 elementos, siete camiones y 20 bombas de achique para ayudar a disminuir los niveles de las inundaciones.

También viajará la titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, quien organizará las operaciones y luego dejará a un encargado de su secretaría en Poza Rica y a uno de la Sobse en Álamo.

INICIA RECOLECCIÓN. Además del operativo en campo, el Gobierno de la Ciudad anunció la instalación de 32 centros de acopio en las 16 alcaldías para reunir víveres, artículos de higiene, medicamentos, cobertores e impermeables, que serán enviados a las zonas más afectadas de Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

La Secretaría de la Contraloría General capitalina supervisará la recolección y el traslado de las donaciones, además de habilitar un portal de transparencia donde la ciudadanía podrá consultar diariamente el avance de los envíos y su destino final.

“Cuando las personas donen, se les pedirá un número de contacto para informarles en qué momento se realiza el traslado y cuándo llega la ayuda a su destino. Todo será público y verificable”, explicó la contralora capitalina Nashieli Ramírez Hernández.

Los centros de acopio operarán de 10:00 a 18:00 horas y estarán ubicados en espacios accesibles como el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, la Central de Abasto, el Monumento a Lázaro Cárdenas y diversas plazas públicas.

Los artículos solicitados por el Gobierno de Veracruz incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos como atún, arroz, frijol, sopas y leche en polvo; artículos de higiene personal como jabón, pasta dental, papel higiénico, toallas sanitarias y pañales; medicamentos básicos, cobertores, impermeables y croquetas para animales.

En cada centro de acopio habrá personal de la Contraloría, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina, para supervisar la recepción y envío de la ayuda.

Las donaciones recolectadas se entregarán diariamente a las Fuerzas Armadas, que se encargarán de su traslado a las zonas más afectadas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Brugada Molina lamentó las muertes registradas en diversas entidades del país a causa de las lluvias y extendió su solidaridad a las familias afectadas. También destacó la importancia de actuar de manera organizada para evitar duplicidades o pérdida de recursos.