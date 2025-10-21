Llegan equipos para cirugía robótica al ISSTE: Martí Batres

En los días recientes han comenzado a llegar equipos de cirugía robótica al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estados (ISSSTE), lo que ha permitido realizar más de cuarenta procedimientos quirúrgicos.

El titular del Instituto, Martí Batres Guadarrama, especificó que los equipos que han llegado al país se instalaron en el Hospital General de Saltillo, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y en el Hospital Regional de Torreón.

Especificó que los procedimientos realizados fueron a pacientes oncológicos, particularmente con padecimientos oncológicos, ginecológicos y urológicos.

“Presentamos aquí, hace tres semanas, el anuncio de que se iban a incorporar seis equipos de cirugía robótica al ISSSTE. Estos equipos han estado llegando y se están utilizando inmediatamente. (...) Se han desarrollado 41 cirugías robóticas en este lapso, nos propusimos hacer 150 antes de que acabe este año con los nuevos aparatos”, subrayó.

🗣️ Durante la #MañaneraDelPueblo de la Presidenta @Claudiashein, el director general, @martibatres, informó sobre los avances en las obras del Instituto, destacando la conversión de la 🏥 Clínica Hospital “Chetumal” en Hospital General Quintana Roo, que pasará de 30 a 90 camas,… pic.twitter.com/wRa2I3XNxp — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 21, 2025

Recordó que la meta para este año fue realizar 150 cirugías.

En cuanto al Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, informó que ya hay 31 rehabilitados integralmente.

“Eso quiere decir que en estos 31 quirófanos de 18 entidades federativas del país ya se hicieron las labores de mantenimiento, obra, equipamiento y también la integración de personal, es decir, también se contrataron o se equiparon o se o se asignaron, mejor dicho, cirujanos, enfermeras quirúrgicas y otros elementos de personal importantes para la atención de estos 31 quirófanos que se encuentran en 18 entidades federativas”, enfatizó.

Destacó además el iniciaron tres obras: la conversión de la Clínica Hospital de Chetumal, Quintana Roo, en Hospital General, y la construcción de las Unidades de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California, y en Tixkokob, Yucatán.

LMCT