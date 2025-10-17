En recorrido por Poza Rica, Martí Batres pide reforzar labores de vacunación .

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, acudió al municipio de Poza Rica, Veracruz, para supervisar las labores de atención que se brindan a la población derechohabiente y no derechohabiente, afectada por las fuertes lluvias, donde solicitó reforzar las labores de vacunación, a efecto de prevenir enfermedades.

En compañía del subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Víctor Hugo Bautista Hernández, Martí Batres expresó al personal médico, de enfermería y administrativo del Instituto la importancia de la inoculación contra tétanos, hepatitis, influenza, COVID-19 y sarampión.

“Por la emergencia son muy importantes estas dosis a toda la población. No se esperen a que vengan aquí, hay que tocar la puerta y sigamos vacunando”, resaltó.

Martí Batres visitó el módulo de la Jornada ECOS del ISSSTE para el Bienestar, instalado en la Avenida Las Palmas, donde se aplican vacunas, surten recetas y se otorga consulta de medicina interna, así como referencias a atención médica de especialidad.

“De módulos como este, en el que nos encontramos, han salido brigadas a visitar también casa por casa para vacunar o invitar a las personas a realizar su vacunación o su consulta. (...) Además, hay consultas especializadas de enfermería, pediatría, medicina interna, cirugía y con el apoyo de SuperISSSTE estamos entregando despensas”, subrayó.

Destacó la labor realizada por médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y personal administrativo proveniente de distintos puntos de la entidad, que se han organizado a través de brigadas para ayudar a la población.

Los servicios del @ISSSTE_mx en estos módulos de atención son abiertos a toda la comunidad. pic.twitter.com/XM9manHeio — Martí Batres (@martibatres) October 17, 2025

En otro punto del municipio, en la colonia La Rueda, se instaló un módulo del ISSSTE, donde el personal aplica dosis de vacunas, entregó kits de limpieza, sobres de electrolitos, medicamentos y se realizaron curaciones.

Al respecto, el subdelegado Médico del ISSSTE en Veracruz, Daniel Vargas Santes, explicó que en este punto se sumaron médicos especialistas, traumatólogos, internistas, pediatras, así como brigadistas para apoyar a la comunidad.

“Estamos atendiendo a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas. Estamos aplicando toxoide tetánico, influenza, sarampión y también traemos hepatitis A. (...) Estamos con nuestros hermanos veracruzanos y estamos apoyando en todo lo que podamos”, dijo.

El director general del ISSSTE concluyó su recorrido por el municipio, con la visita a la Clínica Hospital de Poza Rica, para supervisar que su infraestructura y funcionamiento permita brindar atención digna a la población ante esta emergencia.

