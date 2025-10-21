Anuncia Sheinbaum

Salen de la emergencia Querétaro y SLP: Claudia

La situación más complicada se enfrenta en los estados de Hidalgo y Veracruz, donde hay 74 y 39 localidades, respectivamente, con caminos obstruidos

Jesús Antonio Esteva, titular de la SICT, ayer en conferencia de prensa sobre los trabajos de reconstrucción en La Huasteca.
Jesús Antonio Esteva, titular de la SICT, ayer en conferencia de prensa sobre los trabajos de reconstrucción en La Huasteca. Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla


Debido a que se ha conseguido abrir los caminos y se avanzó en la limpieza y restablecimiento de servicios, la declaratoria de emergencia ya ha sido levantada para los estados de Querétaro y San Luis Potosí, anunció en conferencia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En Querétaro y en San Luis Potosí ya ningún municipio,. De hecho, allí ya podemos decir que terminó la emergencia, en Querétaro y San Luis Potosí. Todavía se sigue con una parte de la limpieza, pero ya ahí esencialmente se le apoya a la población…”, declaró.

Especificó que en el estado de Puebla cinco localidades permanecen aisladas, en las que vive alrededor de mil 500 habitantes y aún no se concluye la limpieza de caminos, por lo cual aún no se puede levantar el estado de emergencia.

  • El Dato: Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, dijo que las labores de reconstrucción por parte del personal militar y la GN no afectan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Señaló que la situación más complicada se enfrenta en los estados de Hidalgo y Veracruz, donde hay 74 y 39 localidades, respectivamente, con caminos obstruidos. A esto se suman cien localidades de núcleos secundarios que no cuentan con acceso terrestre, para las que se han establecido puentes aéreos.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, a más de una semana de la devastación en la región de La Huasteca, 119 localidades permanecen incomunicadas.

  • 119 lLocalidades permanecen incomunicadas en 3 estados inundados

Al participar en la conferencia presidencial, precisó que, del 14 al 19 de octubre, el número de comunidades con caminos interrumpidos bajó de 288 a 119.

De la red federal únicamente falta por restablecer el paso en un puente en Hidalgo, cuyas obras están en proceso y estimó que quedará listo esta semana.

Jesús Antonio Esteva, titular de la SICT, ayer en conferencia de prensa sobre los trabajos de reconstrucción en La Huasteca. ı Foto: Especial

En cuanto a la red estatal y caminos alimentadores, se restableció el paso en 169 localidades, mediante la liberación de 340 caminos. Para estos trabajos se ha recurrido a la labor de nueve mil 941 personas pertenecientes a las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y de la SICT; además, mil 79 máquinas.

El funcionario presentó el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, para informar a detalle las afectaciones y labores realizadas conforme a las características del relieve topográfico.

“Esta herramienta va a ser muy útil para el proceso de reconstrucción que ya estamos comenzando, porque ya cada uno de estos puntos va a tener el detalle de desarrollo de proyecto ejecutivo. Diferentes datos que son importantes para mejorar, inclusive, los caminos, ya en el proceso de reconstrucción”, dijo.

