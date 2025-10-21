Salen de la emergencia Querétaro y SLP: Claudia

Jesús Antonio Esteva, titular de la SICT, ayer en conferencia de prensa sobre los trabajos de reconstrucción en La Huasteca.





Debido a que se ha conseguido abrir los caminos y se avanzó en la limpieza y restablecimiento de servicios, la declaratoria de emergencia ya ha sido levantada para los estados de Querétaro y San Luis Potosí, anunció en conferencia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En Querétaro y en San Luis Potosí ya ningún municipio,. De hecho, allí ya podemos decir que terminó la emergencia, en Querétaro y San Luis Potosí. Todavía se sigue con una parte de la limpieza, pero ya ahí esencialmente se le apoya a la población…”, declaró.

Especificó que en el estado de Puebla cinco localidades permanecen aisladas, en las que vive alrededor de mil 500 habitantes y aún no se concluye la limpieza de caminos, por lo cual aún no se puede levantar el estado de emergencia.

El Dato: Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, dijo que las labores de reconstrucción por parte del personal militar y la GN no afectan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Señaló que la situación más complicada se enfrenta en los estados de Hidalgo y Veracruz, donde hay 74 y 39 localidades, respectivamente, con caminos obstruidos. A esto se suman cien localidades de núcleos secundarios que no cuentan con acceso terrestre, para las que se han establecido puentes aéreos.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, a más de una semana de la devastación en la región de La Huasteca, 119 localidades permanecen incomunicadas.

119 lLocalidades permanecen incomunicadas en 3 estados inundados

Al participar en la conferencia presidencial, precisó que, del 14 al 19 de octubre, el número de comunidades con caminos interrumpidos bajó de 288 a 119.

De la red federal únicamente falta por restablecer el paso en un puente en Hidalgo, cuyas obras están en proceso y estimó que quedará listo esta semana.

En cuanto a la red estatal y caminos alimentadores, se restableció el paso en 169 localidades, mediante la liberación de 340 caminos. Para estos trabajos se ha recurrido a la labor de nueve mil 941 personas pertenecientes a las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y de la SICT; además, mil 79 máquinas.

El funcionario presentó el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, para informar a detalle las afectaciones y labores realizadas conforme a las características del relieve topográfico.

“Esta herramienta va a ser muy útil para el proceso de reconstrucción que ya estamos comenzando, porque ya cada uno de estos puntos va a tener el detalle de desarrollo de proyecto ejecutivo. Diferentes datos que son importantes para mejorar, inclusive, los caminos, ya en el proceso de reconstrucción”, dijo.