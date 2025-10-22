Blanco tras ser cachado en juego: “que me multen”

El legislador de Morena Cuauhtémoc Blanco Bravo justificó su inasistencia presencial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para la discusión de la Ley de Aguas, y dijo que, mientras legisla, juega futbol, pádel, básquetbol o squash, porque durante los años que fue gobernador subió de peso y “mi corazón lo necesita ¡y si hoy me ven, estoy flaquísimo!”.

Luego de que se difundiera que a la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sólo fue a pasar asistencia, sin darse cuenta del tema que se abordaba, mientras jugaba pádel en una cancha en el Desierto de los Leones, el ex futbolista reconoció que tuvo un partido de pádel, pero al tratar de explicar las circunstancias entre el juego y la sesión, no le coincidieron los tiempos.

El Dato: Según el Sistema de Información Legislativa, el último grado concluido y acreditado por el morenista Cuauhtémoc Blanco es la secundaria y gana 79 mil pesos mensuales.

El legislador federal y exgobernador de Morelos fue cuestionado sobre la inasistencia, al salir de una reunión de trabajo de este martes con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el marco del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

“En primera, me encanta el pádel, no solamente juego pádel, juego basquetbol. Me hice unos estudios porque necesito hacer ejercicio, luego de nueve años mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio”, señaló Blanco Bravo.

El diputado justificó ante medios que tampoco supo el tema que se abordaba en la comisión este martes y declaró que, cuando registró su asistencia, ya había terminado su partido, porque fue a las 8 o 9 de la mañana. Esto, a pesar de que la reunión inició a las 10:15 y la votación con la opinión de una nueva Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales ocurrió 15 minutos después.

Algunos legisladores se quejaron de que hoy Blanco Bravo también llegó hora y media tarde a la reunión que la Comisión de Presupuesto sostuvo con la titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez Colín, para analizar el recurso de ese organismo.

Ante las fuertes críticas recibidas, el exgobernador de Morelos explicó a medios de comunicación que su ausencia estaba justificada por razones de salud, pues padece un problema cardiaco y su médico le indicó realizar ejercicio de manera regular.

“Si me quieren multar, que me multen, pero debo hacer ejercicio”, expresó Blanco, al justificar sus ausencias en las sesiones legislativas y su obligación a participar en la votación de la Ley de Aguas y a las reuniones convocadas.

Luego de que se descubriera al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, intentar registrar su asistencia a la sesión de la comisión legislativa de la que forma parte mientras jugaba pádel, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó en conferencia de prensa que corresponde a la Cámara de Diputados decidir qué sanciones aplicar en esos casos.

“No es necesario estar comentando sobre eso, que cada uno tome su opinión… Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, que no es algo en lo que tenga que estar opinando. Ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir: esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción a cualquier diputado que esté en esta circunstancia, en fin”, declaró la mandataria al ser cuestionada por los medios sobre la actitud del morenista.