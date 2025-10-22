DHS anuncia despliegue de agentes en el río Bravo

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, informó en un comunicado que entrará en vigor la operación River Wall (Muro del Río), la cual pretende proteger la frontera de Estados Unidos con México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos (EU) anunció de esta manera el operativo Muro del Río con el objetivo de reforzar la seguridad en el río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo a la información, la Guardia Costera desplegará, en un comienzo, 100 barcos y cientos de elementos para reducir la migración, combatir al narcotráfico y a grupos criminales. Además, el DHS detalló que esa dependencia “aumentará el número de barcos de respuesta, embarcaciones de aguas poco profundas, activos de comando y control y equipos tácticos”.

427 kilómetros del valle del río Bravo serán vigilados por elementos de EU

“Los hombres y mujeres de la Guardia Costera de EU son expertos en la defensa de las fronteras marítimas. Lo han hecho con honor, respeto y devoción al deber desde 1790”, declaró la titular del DHS, Kristi Noem y detalló que los elementos y embarcaciones serán enviados para resguardar aproximadamente 427 kilómetros del valle del río Bravo.

La funcionaria estadounidense mencionó que el muro contará con un sistema híbrido de seguridad que combina: barreras de acero, barreras acuáticas, caminos de patrullaje, luces, cámaras y tecnología de detección avanzada, para reforzar la defensa en la frontera sur.

También declaró que la Guardia Costera de EU es la mejor del mundo en operaciones tácticas con embarcaciones e interdicción marítima en el mar, a lo largo de la costa y en entornos ribereños.

En agosto de 2025 el muro que separa a EU y México comenzó a ser pintado de negro “para que sea más caliente y difícil de escalar”, según anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se ha caracterizado por apegarse y aplaudir la política migratoria del presidente republicano, Donald Trump.

Noem afirmó en esa ocasión que la pintura negra fue “una petición expresa del presidente” y agregó: “[Él] entiende que, con las altas temperaturas que hay aquí, cuando se pinta algo de negro, se calienta aún más. Eso hará que sea más difícil para la gente escalarlo”.

En su cuenta de X, Noem agregó: “Este muro es parte del cambio. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, tan caliente al tacto que los delincuentes extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán”.

No es la primera vez que el gobierno de EU se plantea pintar el muro fronterizo de negro, de hecho durante la primera administración Trump en 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que probaría cubrir con pintura de ese color algunas secciones de la valla —en San Luis, Arizona, y Artesia, Nuevo México— para evaluar los potenciales beneficios de la idea para el mantenimiento de la infraestructura y la lucha contra la inmigración irregular.

Muro del Río o River Wall, ahora es el nuevo proyecto sumado a las acciones que emprende el gobierno de la bandera de las barras y las estrellas, en contra de la comunidad migrante.