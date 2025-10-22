Diputado mexicano asume cargo clave en la Unión Interparlamentaria

El diputado mexicano César Augusto Rendón García fue recientemente elegido Vicepresidente del Comité de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria (UIP), uno de los organismos internacionales más relevantes en la promoción de políticas parlamentarias con impacto global. Esta elección representa un reconocimiento a su trayectoria política y su compromiso con la agenda de desarrollo sostenible.

Rendón, quien ha sido diputado federal por el estado de Tamaulipas en las legislaturas LXIII (2015–2018) y LXV (2022–2024), ha consolidado una carrera enfocada en fortalecer el papel de los parlamentos en la promoción de políticas sostenibles y cooperación internacional.

Además de su labor legislativa, ha ocupado roles estratégicos dentro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) desde 2010, lo que ha reforzado su experiencia en la gestión política y diplomática.

Asimismo, Rendón felicitó a Meera Sultan, del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, quien fue electa como Presidenta del Comité. “Fuimos electos como un equipo y seguiremos trabajando juntos para fortalecer el papel de los parlamentos en la promoción del desarrollo sostenible”, destacó.

Rendón refuerza presencia de México en Comité de Desarrollo Sostenible ı Foto: Fb: Cesar Augusto Rendón

La elección conjunta de ambos líderes refleja la importancia del trabajo colaborativo y la cooperación internacional para avanzar en los objetivos globales de sostenibilidad.

La Unión Interparlamentaria es un organismo que agrupa a parlamentos de todo el mundo y trabaja para fortalecer la democracia, el diálogo y la cooperación entre legisladores.

El Comité de Desarrollo Sostenible, en particular, es una de sus comisiones más influyentes, encargada de impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo económico, social y ambiental de manera integrada.

La participación de Rendón en este comité abre nuevas oportunidades para que México contribuya activamente en la agenda internacional de sostenibilidad.

Además de su labor parlamentaria, Rendón ha participado en diversas actividades de diplomacia parlamentaria. En julio de 2025, fue invitado a una interacción exclusiva organizada por la Confederación de la Industria India (CII) en Nueva Delhi, donde discutió estrategias para fortalecer los lazos comerciales entre México e India.

Este tipo de experiencias internacionales refuerzan su perfil como un legislador con visión global y compromiso con el desarrollo económico sostenible.

La elección de César Augusto Rendón como Vicepresidente del Comité de Desarrollo Sostenible de la UIP no solo reconoce su trayectoria política, sino también su firme compromiso con la cooperación internacional y la construcción de un futuro más sostenible para todos.

MSL