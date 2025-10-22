¿En qué estados hay un aumento en el costo de luz y por qué?

En ciertos estados del país se aumentará el costo del servicio de luz de algunos hogares, por lo que probablemente puedas ser una de las personas que recibirán un recibo con una tarifa más elevada.

Con el fin del verano se aumentará la tarifa del costo de la luz en algunos estados del país, ya que durante este periodo se aplicó la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual es aplicada en hogares que entren dentro de este criterio.

La Tarifa DAC de verano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es aplicada en residencias, apartamentos, condominios o viviendas que se consideran de alto consumo, lo que quiere decir que el consumo mensual del servicio es más alto que el consumo mensual promedio

¿Cuándo aumentará el costo de la luz?

De acuerdo con la CFE, la temporada de verano de la Tarifa DAC, dura los seis meses consecutivos en los que se tiene un ambiente más cálido, por lo que durante este periodo de tiempo en algunos estados la tarifa es menor durante estos seis meses.

Los seis meses que comprenden la Tarifa DAC de verano de la CFE son definidos con base en los reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se conocen cuáles serán los seis meses más cálidos del año.

Debido a esto, a partir de este 1 de noviembre se terminará el subsidio de verano que había implementado la CFE, por lo que a partir de esta fecha se verá reflejado en los recibos un aumento en el costo de servicio de luz.

Aumento en el recibo de luz ı Foto: Especial

¿En qué estados hay un aumento en el costo de luz?

En cada uno de los estados se define el límite alto de consumo de luz mediante la clasificación que existe en cada una de las localidades, las cuales van desde los 250 hasta los 2 mil 500 kilowatts por mes.

Los estados en los que se aplica una Tarifa DAC de verano son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas.

Conforme lo anterior, los estados mencionados son en los que los hogares que fueron beneficiados con la Tarifa DAC de verano podrán ver un aumento en sus recibos de luz a partir del 1 de noviembre del 2025.