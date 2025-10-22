En Palacio Nacional

Presidenta Sheinbaum recibe a Ben Horowitz para desarrollo de AI en México

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz

Encuentro de la Presidenta de México en Palacio Nacional. Foto: @Claudiashein.
Yulia Bonilla

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz, se informó en redes sociales.

En la publicación, acompañada de una fotografía del encuentro, Claudia Sheinbaum Pardo únicamente comentó que hablaron sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial.

Andreessen Horowitz es una empresa de capital de riesgo, reconocida por impulsar el uso de la inteligencia artificial, que ha realizado inversiones para proyectos de Elon Musk, OpenAI, entre otros.

A lo largo del sexenio, Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en su intención de recurrir a la IA para la digitalización de operaciones gubernamentales, como lo son trámites ante diversas dependencias.

