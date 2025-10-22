Presidenta Sheinbaum recibe a Ben Horowitz para desarrollo de AI en México

Encuentro de la Presidenta de México en Palacio Nacional.

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz, se informó en redes sociales.

En la publicación, acompañada de una fotografía del encuentro, Claudia Sheinbaum Pardo únicamente comentó que hablaron sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial.

Andreessen Horowitz es una empresa de capital de riesgo, reconocida por impulsar el uso de la inteligencia artificial, que ha realizado inversiones para proyectos de Elon Musk, OpenAI, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Van por más recurso público PAN acusa negligencia ambiental de Nahle y Pemex por derrame en río Pantepec

A lo largo del sexenio, Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en su intención de recurrir a la IA para la digitalización de operaciones gubernamentales, como lo son trámites ante diversas dependencias.

En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de Andreessen Horowitz; conversamos sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. pic.twitter.com/XSfHpyLDDe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR