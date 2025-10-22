SSPC confirma captura en Cuba del capo chino Zhi Dong Zhang, proveedor de precursores para cárteles mexicanos

"Brother Wang" logra huir de arresto domiciliario en CDMX y es detenido en Cuba

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención en Cuba de Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, un presunto narcotraficante de origen chino identificado como proveedor de precursores químicos para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con una ficha informativa difundida este miércoles, el operativo fue realizado por autoridades cubanas, quienes aprehendieron a Zhang junto con un ciudadano mexicano y otro chino. La dependencia federal señaló que la localización del fugitivo fue posible gracias a un intercambio de información interinstitucional con agencias de seguridad internacionales.

“Tras un intercambio de información interinstitucional, se tuvo conocimiento de que esta persona fue detenida en Cuba junto con dos personas más: una de nacionalidad mexicana y otra china”, informó la SSPC.

TE RECOMENDAMOS: México en Comité de Desarrollo Sostenible Diputado mexicano asume cargo clave en la Unión Interparlamentaria

El Gabinete de Seguridad informa que fue capturado en Cuba un ciudadano de nacionalidad china, detenido en 2024 por elementos de la @SSPCMexico por asociación delictuosa relacionada con la distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.https://t.co/xXyRSe7LNM — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 22, 2025

Zhi Dong Zhang había sido detenido en México el 31 de octubre de 2024, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Estados Unidos, por 13 cargos relacionados con tráfico internacional de cocaína y fentanilo, así como lavado de dinero.

Luego de su arresto, fue ingresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde un juez le concedió la prisión domiciliaria, medida que posteriormente aprovechó para fugarse el 11 de julio de 2025, presuntamente a través de un túnel.

La SSPC recordó que el Brother Wang también enfrentaba procesos en México por asociación delictuosa y vínculos con una red de distribución internacional de drogas sintéticas y lavado de capitales.

Fuentes federales confirmaron que el capo intentó ingresar a Rusia utilizando documentación falsa, pero al ser rechazado, viajó a Cuba, donde finalmente fue arrestado semanas atrás, en una operación de inteligencia coordinada.

Zhang es considerado objetivo prioritario por las autoridades de Estados Unidos y enfrenta acusaciones formales por narcotráfico ante la DEA. Su red es señalada de suministrar sustancias químicas base para la elaboración de fentanilo a grupos criminales en México, además de participar en el lavado de dinero a gran escala a través de empresas fachada y transferencias internacionales.

La SSPC subrayó que mantiene comunicación con las autoridades cubanas y estadounidenses para coordinar los procedimientos diplomáticos y judiciales correspondientes que permitan definir el futuro legal del detenido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL