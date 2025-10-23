Alertan posible unión de la Chapiza con el CJNG

La reciente detención de jefes de célula ligados a Los Chapitos no representa un debilitamiento real de esta facción del Cártel de Sinaloa (CDS), advirtieron especialistas en seguridad consultados por La Razón, quienes alertaron, en cambio, sobre el fortalecimiento de una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que podría redefinir el mapa criminal en el país.

De acuerdo con el analista en seguridad David Saucedo, detener a mandos medios o jefes de la célula no erosiona a un grupo con miles de integrantes: “Si tienes un ejército de cinco mil y quitas a cincuenta, no te debilitas”, dijo.

Añadió que el verdadero equilibrio de poder no se ha modificado: “Hay un debilitamiento relativo, pero no definitivo; esto no define el partido, apenas vamos en el minuto diez del primer tiempo”.

35 mMil personas ha detenido el Gabinete de Seguridad por delitos de alto impacto

En la misma línea, Abraham Serrano, experto en seguridad, coincidió en que el golpe “no fue estructural” y que los cárteles tienen una enorme capacidad de regeneración. “No puede anunciarse un debilitamiento fuerte, ya que todas estas células son reemplazables; constantemente entrenan más sicarios y operadores, incluso ahora con drones equipados con fibra óptica y explosivos”, explicó.

Serrano subrayó que las verdaderas estructuras de poder de un cártel no sólo están en su brazo armado, sino también en la protección institucional y las redes financieras. “De nada sirve capturar a unos cuantos cuando al día siguiente los libera un juez. Si no se golpea a quienes les dan cobertura política y económica, no hay debilitamiento real”, apuntó.

Ambos especialistas advirtieron que detrás de estas detenciones podría haber “traiciones internas o entregas estratégicas”. Serrano recordó que, en el pasado, los cárteles han usado este tipo de maniobras para reacomodarse o eliminar rivales internos.

“A veces el mismo grupo los pone para sacarlos del juego. Lo importante es analizar si fue una estrategia de traición interna o un trabajo de inteligencia”, dijo.

Pero el elemento que más preocupa, señalan, es la alianza que comenzó a gestarse entre los Chapitos y el CJNG. Según Saucedo, “desde finales del año pasado, fuentes de inteligencia de EU confirmaron la unión entre el grupo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, para contrarrestar a Ismael El Mayo Zambada y su hijo, Ismael Zambada El Mayito Flaco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR