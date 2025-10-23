ASF encuentra posible desfalco de Conagua por más de 64 mdp

A causa de realizar pagos en exceso o incluso ejecutar recursos por obras que no se realizaron, o cuyos resultados fueron deficientes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) incurrió en un posible daño al erario superior a los 64 millones de pesos.

De acuerdo con lo dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este jueves, este organismo eje en el aprovechamiento del recurso hídrico cometió anomalías en el gasto de 64 millones 476 mil pesos en 2024, que quedan pendientes por aclarar.

De esta cantidad, 62 millones 743 mil pesos —equivalentes al 97.3 por ciento— estuvieron relacionados al Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México, para el cual en 2024 se llevaron a cabo trabajos de terracerías, equipamiento de espacios públicos, deportivo, edificaciones, senderos peatonales coman centro de visitantes, rehabilitación de vialidades de comunicación acceso, obras para la alimentación de cuerpos de agua, mantenimiento, y reproducción de vegetación y reforestación.

Sin embargo, durante la revisión de los trabajos realizados se encontró que la Conagua pagó en exceso los 62 millones 743 mil pesos por una obra que no se llevó a cabo y que consistía en cuatro conceptos relativos a la construcción de carpeta asfáltica.

Aunado a esto la auditoría señaló otras inconsistencias, por ejemplo, la reactiva al contrato bajo la clave 2022-B16-B16-RM-15-RF-LP-A-OR-0003, cuyo objetivo era rehabilitar las vialidades de comunicación y acceso al parque.

En el reporte, la auditoría especifica que las medidas encontradas en dicha obra difieren entre sí y respecto a lo establecido en el contrato además de que durante la supervisión se encontraron detalles como inundaciones.

Otra anomalía se identificó en el contrato de obra número 2022-B16-B16-15-RF-AD-A-OR-0011, con el que se realizaría el equipamiento de espacio público deportivo y edificaciones para la zona norte del parque, sin embargo, en la revisión de espacios como las canchas de básquetbol se encontraron agrietamientos en los pisos, así como filtraciones de agua y Salitre en los locales mientras que las maderas de los puentes colgantes se encontraron desgastadas por falta de mantenimiento.

La otra observación por un millón 733 mil pesos en anomalías se halló en la construcción y rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el estado de Baja California.

Entre las irregularidades localizadas están pagos injustificados por 109.9 mil pesos en la compra de materiales para el mantenimiento y conservación de canales y batería de pozos en la mesa arenosa, con cargo a los gastos de operación sin tener relación alguna con el proyecto.

Tampoco se acreditó la devolución a la tesorería de la Federación de un millón 684,000 por concepto de intereses generados en la cuenta concentradora de un convenio específico de colaboración del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2024 y que fueron efectuados por la Conagua hasta febrero de este 2025.

