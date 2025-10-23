Extraditan a México a Zhi Dong ‘N’, el capo chino del fentanilo, y lo entregan a EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Zhi Dong “N”, identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles mexicanos, fue entregado este miércoles a las autoridades de Estados Unidos, tras su captura en Cuba.

A través de su cuenta oficial en X, García Harfuch comunicó que la detención y entrega del ciudadano chino fueron resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación entre los gobiernos de México, Cuba y Estados Unidos.

“El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, como resultado de las gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República, en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el CNI y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecemos a la Presidencia de Cuba por su valiosa colaboración”, señaló el funcionario.

Coordinación internacional y combate al narcotráfico

Zhi Dong Zhang es considerado un actor clave en el suministro de químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas por parte de los cárteles mexicanos, un elemento estratégico que ha permitido a estos grupos mantener sus operaciones a gran escala.

Su captura representa un golpe significativo a la cadena de suministro de precursores químicos, lo que podría afectar la producción y distribución de drogas en territorio mexicano y estadounidense.

El operativo refleja la coordinación y colaboración entre diversas instituciones y países, destacando la participación de fuerzas federales mexicanas y autoridades internacionales.

Según García Harfuch, la detención fue el resultado de meses de investigaciones conjuntas, intercambio de información de inteligencia y planificación estratégica para asegurar que la entrega se realizará de manera legal y efectiva.

Sobre el caso, la Cancillería cubana difundió un comunicado en X en el que reportó que entregó al “Brother Wang” a las autoridades mexicanas: “Este individuo había sido detenido en Cuba el 31 de julio de 2025, por delitos cometidos en el territorio nacional de Falsificación de documentos y Tráfico de personas, previstos en el Código Penal cubano, y se encontraba bajo la medida cautelar de prisión provisional”, refirieron las autoridades cubanas.

La entrega de Zhang a Estados Unidos subraya el compromiso de México con la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, especialmente en el combate a organizaciones criminales transnacionales que representan un riesgo para la seguridad de ambos países.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones continuarán para desmantelar redes de suministro de drogas y garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten a la justicia.

