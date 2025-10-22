‘Brother Wang’, el narco chino fugado de CDMX, expulsado de Rusia y detenido en Cuba

"Brother Wang" logra huir de arresto domiciliario en CDMX y es detenido en Cuba

En julio de 2025, Zhi Dong Zhang, conocido como “Brother Wang”, se encontraba bajo arresto domiciliario en la Ciudad de México, tras su captura en octubre de 2024 por su vinculación con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, logró escapar de manera sorpresiva mediante un túnel excavado en su residencia, eludiendo la vigilancia de la Guardia Nacional y dejando a las autoridades mexicanas y estadounidenses en alerta máxima.

Zhang es señalado como uno de los principales operadores del tráfico de fentanilo a nivel internacional, así como responsable de operaciones de lavado de dinero que superan los 150 millones de dólares anuales.

Su fuga generó preocupación no solo por la magnitud de sus operaciones, sino también por la posibilidad de que reforzará las redes de narcotráfico transnacional mientras permanecía prófugo.

Zhi Dong Zhang fue detenido en 2024; reportan su fuga. ı Foto: SSPC

Expulsión de Rusia y detención en Cuba

Tras abandonar México, Zhang intentó ingresar a Rusia utilizando un pasaporte falso. Sin embargo, las autoridades rusas lograron identificarlo y lo expulsaron inmediatamente del país. Posteriormente, se trasladó a Cuba, donde finalmente fue detenido por las autoridades locales.

México ha solicitado su extradición para que enfrente cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada. Además, Estados Unidos también ha solicitado su entrega, pues enfrenta cargos federales por su participación en operaciones ilícitas que abarcan varios continentes.

Zhang dirigía una compleja red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba entre México y China, utilizando bancos internacionales para mover grandes cantidades de dinero de manera ilícita.

Se le vincula con el transporte de más de 1,000 kilos de cocaína y 2,000 kilos de fentanilo. La DEA lo considera uno de los principales proveedores de fentanilo a los cárteles mexicanos, consolidando su posición como una figura clave en el comercio internacional de drogas.

Implicaciones diplomáticas y judiciales

La captura de “Brother Wang” ha generado repercusiones diplomáticas entre México, Estados Unidos y Cuba. La coordinación internacional será clave para definir la extradición y garantizar que Zhang enfrente la justicia por sus actividades criminales.

Su detención representa un avance significativo en la lucha contra el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero, pero también evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades para contener las operaciones transnacionales de grupos delictivos organizados.

La atención ahora se centra en los procedimientos legales y la cooperación entre países para garantizar que se haga justicia y evitar que Zhang vuelva a operar en el narcotráfico internacional.

