Gobierno, a través del FCE, lanza plan para regalar más de 2 millones de libros

La Presidenta de México y los titulares de Cultura y del FCE esta mañana en Palacio Nacional.

El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, presentó el proyecto encabezado por este organismo para regalar más de dos millones de libros a adolescentes en América Latina.

Al presentar, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa regional explicó que desde hace dos años y medio se comenzaron los trabajos para concretar convenios con diversos gobiernos federales, estatales e incluso municipales para que aportaran recursos con los cuales sostener el proyecto.

Derivado de este plan, a partir de diciembre se estarán regalando dos millones y medio de libros correspondientes a 25 títulos de autores como Gabriel García Márquez, Raúl Zurita, Roberto Fernández, Amparo Dávila, Elena Poniatowska, Mario Benedetti, entre otros.

Enfatizó que los libros no se habilitarán para estar disponibles de manera digital, porque uno de los objetivos es acercar a las adolescencias a la lectura directa en papel, y porque además es algo que las editoriales no lo habrían permitido.

“La expectativa es que cambiemos la manera de leer, de mirar decenas de millares, centenares de millares de adolescentes. Y además no les va a poder tocar los 27 libros o 28 a uno. Le van a tocar uno, dos, tres. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Fomentar la rola. Tú te llevaste estos tres, tú te llevaste estos otros, circúlenlos. Y propiciar en todos los clubs y salas de lectura del país y de toda América Latina, porque hemos creado ya clubs y salas de lectura en varios lugares de América Latina, el que se lea colectivamente, el que lleguen cinco libros se repartan, etcétera”, dijo en Palacio Nacional.

En el caso de México, precisó que será el 17 de diciembre cuando se abran las cajas para regalar los libros en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR