Preocupa al INE que se investigue a consejeros

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, calificó como preocupante que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya descartado analizar la investigación contra consejeros y exconsejeros electorales, que se sigue tras una determinación del año 2021, declarándose incompetente ante hechos considerados administrativos.

“Claro que preocupa que en adelante este tipo de situaciones se incrementen”, señaló Taddei, ante la resolución de la Sala Superior en la que determinó que no es competente para pronunciarse en torno a la investigación que reactivó el Órgano Interno de Control (OIC) del INE contra consejeros y exconsejeros que en 2021 votaron por postergar la consulta de revocación de mandato.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Cuartosuro

Taddei Zavala advirtió sobre el riesgo de que las consejerías sean investigadas por sus decisiones y criterios de voto, aunque reconoció que la decisión del Tribunal “es muy respetable” por ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

Por separado, el magistrado integrante de la Sala Superior del TEPJF, Gilberto de Guzmán Bátiz, quien asumirá la presidencia de ese órgano el primero de noviembre, explicó que la resolución tomada el miércoles por el Pleno determinó que se trata de un asunto de competencia administrativa y no electoral.

“Lo que dilucidamos es quién era la autoridad competente”, afirmó Bátiz, quien enfatizó que las consejerías del INE “tienen expedito su derecho para actuar con independencia, con imparcialidad” y que el órgano disciplinario no puede utilizar una determinación de la Sala Superior con carácter disciplinario.

El magistrado distinguió entre responsabilidades administrativas por actos de corrupción y el control constitucional de las decisiones, señalando que no se pueden fincar responsabilidades “por el simple dicho de alguna de las partes o mucho menos por haber emitido una resolución”.

Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes Barrera detalló que el caso seguirá su curso por la vía administrativa.

“Lo que se reclamó por una de las consejerías es el tema del auto de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa”, explicó Fuentes Barrera, quien precisó que el Órgano Interno de Control del INE debe seguir el procedimiento correspondiente y la resolución final será emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El magistrado subrayó que “todavía hay un camino largo por recorrer” y que “en este momento no se ha sancionado”, por lo que el fondo de la controversia —determinar si el pronunciamiento de las consejerías genera una causa de responsabilidad administrativa— deberá dilucidarse en esa instancia.

La consejera Claudia Zavala, una de las afectadas por la investigación, presentó el recurso de manera particular ante el TEPJF.

Taddei confirmó que la Dirección Jurídica del INE no intervino en este caso específico. El expediente del Órgano Interno de Control será remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se celebrará una audiencia para desahogar pruebas antes de emitir una resolución definitiva.

MSL