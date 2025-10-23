Sacan 180 mil litros de hidrocarburo de río

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que derivado de sus intensas labores de limpieza, contención y remediación ambiental en la zona del río Pantepec, se han recuperado más de 180 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

Mientras, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), mantiene un operativo conjunto de limpieza, contención y remediación ambiental en la zona. Ambas instituciones confirmaron que el incidente se encuentra contenido y que las acciones en curso tienen como objetivo evitar la dispersión del crudo hacia la cuenca del río Tuxpan, zona que abastece de agua a varios municipios del norte del estado.

Pemex detalló que en las tareas de campo operan más de 80 unidades terrestres y fluviales, incluidas cinco lanchas, una embarcación especializada clase FIFI II y 11 retroexcavadoras que facilitan el acceso a zonas de difícil tránsito.

El despliegue incluye 48 cordones oleofílicos, 13 barreras marinas y equipos de succión de alta capacidad para la recuperación de hidrocarburos en superficie, apoyados por cuatro sistemas de respiración autónoma para seguridad del personal en áreas de riesgo.

En las maniobras participan 200 técnicos de Pemex, 50 servidores públicos estatales y municipales, así como 70 especialistas de las compañías A&B, Luza Tecnologías, HB y SIISA, responsables de tareas de rastreo, succión y traslado del material recuperado, detalló la empresa productiva del Estado.

Añadió que el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero reanudó operaciones “de manera segura y conforme a los protocolos de seguridad industrial”.

La Semar confirmó que mantiene activo el Plan Regional de Contingencias en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Tuxpan, la Capitanía de Puerto, Pemex y autoridades locales.

El plan prevé la instalación de seis barreras de contención en puntos estratégicos y la colocación de cuatro adicionales en los esteros Casa Blanca, La Calzada, Tampamachoco y Jácome, con el fin de evitar que los residuos alcancen cuerpos de agua secundarios.

En total, 300 efectivos permanecen desplegados en las bocas de los esteros Tenechaco, Palma Sola, Tumilco y Quinta Las Puertas, apoyados por dos unidades de presión al vacío total y pipas de recolección, donde el hidrocarburo es almacenado para su transporte seguro.