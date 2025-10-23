Sheinbaum considera que feminismo de derecha tiene muchas carencias

La Presidenta de México este jueves junto a Paco Ignacio Taibo II, en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a la política de derecha, al asegurar que sus posturas sobre el feminismo resultan carentes para la defensa de los derechos de este sector de la población.

Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó durante su conferencia de prensa que cuando partidos de esta corriente política estuvieron al frente del gobierno, no hayan impulsado acciones para procurar la seguridad o que se hayan referido con expresiones despectivas hacia las mujeres.

“Me parece una contradicción. Por eso yo pienso que esta visión de la derecha del feminismo de derecha, vamos a decir, pues tiene muchas carencias… La derecha que supuestamente defiende los derechos de las mujeres y ¿por qué cuando tuvieron el poder nos llamaron lavadoras de dos patas?, ¿o por qué hablaron del viejío? ¿O por qué aumentó la violencia contra las mujeres? ¿O por qué no se tuvo políticas de acceso a las mujeres al derecho a la educación?”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo durante su Mañanera, en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ahora se gobierna con una visión distinta en donde se busca garantizar la justicia social desde los gobiernos en los tres niveles.

