Buenrostro expone irregularidades en página del INAI

La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, reveló que la Plataforma Nacional de Transparencia del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) “estaba plagada de irregularidades”.

Buenrostro explicó que al momento de recibir la infraestructura tecnológica del instituto, se detectaron graves deficiencias de seguridad y falta de mantenimiento. “Cuando se recibió la parte tecnológica, se encriptó la información con un validador.

“En el INAI se encontraron muchos portales con terminación .gob (privados), donde había mucha información mezclada. Donde estaba la protección de datos personales, había un sitio lleno de virus, por lo que se dio de baja”, comentó.

También señaló que algunas de las páginas del sistema redirigían a sitios de apuestas, casinos y juegos en línea, además de contener virus que comprometían la seguridad de los datos. “A los sistemas no se les daba mantenimiento ni tenían seguridad”, agregó.

“Entrabas a la plataforma del INAI y entrabas a ventas online, casinos, juegos; estaba lleno de virus. Algunas plataformas .org eran diseñadas por gente contratada, todo eso lo estuvimos depurando”, subrayó la funcionaria.

Plataforma del INAI "estaba plagada de irregularidades", denuncia Buenrostro ı Foto: Captura de pantalla

Deficiencias tecnológicas y hallazgos graves en la infraestructura del INAI

Buenrostro detalló que gran parte del sistema del INAI operaba con software obsoleto y sin estándares de seguridad adecuados.

“En cuanto a los sistemas, no se les daba mantenimiento, no tenían seguridad, la arquitectura tecnológica no corresponde a la Constitución. Tenemos software que data del 2003; justo antes de que nos entregaran la plataforma, estaba prácticamente tirada porque no se le daba mantenimiento”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este 24 de octubre, la secretaria explicó que al recibir los archivos del INAI también se detectó la ausencia de expedientes originales y que muchos de los documentos estaban incompletos o dañados, lo que dificulto la recuperación de información y la continuidad del trabajo en materia de transparencia.

“Hubo mucha complejidad y mucho de ese daño no es reparable”, puntualizó.

Finalmente, informó que con las actualizaciones implementadas por su equipo se ha mejorado el funcionamiento de la plataforma. “Se ha mejorado la búsqueda de solicitudes y se agregó todo el flujo de proceso de una resolución”, señaló.

Estas acciones, dijo, buscan restaurar la confianza en el sistema de acceso a la información pública y garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía, uno de los pilares fundamentales del actual gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas.

