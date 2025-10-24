Mueren 10 mexicanos bajo custodia de ICE; el caso más reciente ocurrió la madrugada de este viernes

Diez personas mexicanas han perdido la vida mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la rueda de prensa sobre la atención consular en Estados Unidos.

Las muertes se registran “del 20 de enero a la fecha”, y el más reciente caso ocurrió “la madrugada del día de hoy” en la circunscripción del consulado de San Bernardino, California, detalló Roberto Velasco, jefe de la unidad para América del Norte, de la SRE.

“El número total: del 20 de enero a la fecha 10 personas mexicanas han perdido la vida bajo custodia de ICE”, dijo Velasco, y añadió que, tras cada caso, la Cancillería ha enviado notas diplomáticas y ha pedido “investigaciones transparentes y exhaustivas” para “llegar al fondo de las causas que ocasionaron estos muy sensibles decesos”.

En la conferencia también se describieron las distintas circunstancias que rodean esos fallecimientos. Velasco Álvarez explicó que “cada caso es distinto”, pues hay muertes por complicaciones médicas, episodios violentos externos —como el caso de Dallas, donde un tirador disparó desde un edificio colindante— y episodios en los que se investiga si la persona se pudo haber quitado la vida.

“Hay casos donde pues se trató de alguna enfermedad que se complicó, el caso de Dallas que vimos hace poco sumamente dramático y difícil donde un tirador le dispara a esta persona desde un edificio aledaño; y también tienes, por ejemplo, el de Chicago, donde los propios agentes de ICE son los que disparan a esta persona”, señaló el subsecretario, y enfatizó que, al haber ocurrido mientras las personas estaban bajo custodia, “tenemos que exigir que se realice una investigación exhaustiva y que se deslinden responsabilidades”.

La Cancillería detalló además las acciones de acompañamiento a las familias: comunicación inmediata desde los consulados, apoyo legal a través de la red de asesorías, y asistencia para “los gastos funerarios y el traslado de restos a México”.

De acuerdo con el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, el gobierno mexicano ha enviado 13 notas diplomáticas al gobierno estadounidense para expresar “nuestras preocupaciones, nuestros desacuerdos” y solicitar el esclarecimiento de los hechos.

“Se le ofrece a las familias apoyo en dos aspectos muy importantes: el apoyo legal… y la asistencia para los gastos funerarios y el traslado de restos a México”, explicó el subsecretario responsable de protección consular.

En el mismo periodo la red consular mexicana ha documentado 169 operativos de ICE en Estados Unidos, con 2 mil 382 personas mexicanas detenidas; la Cancillería afirmó que todas las personas que han solicitado asistencia consular la han recibido.

Las autoridades subrayaron que seguirán dando seguimiento “puntual” a cada expediente y que permanecerán insistiendo en investigaciones “transparentes y exhaustivas” sobre las causas de estas muertes.

