Se estabiliza percepción de inseguridad; destacan mejoras a nivel local

En septiembre de 2025, 63 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, una cifra sin cambio estadísticamente significativo respecto a junio del mismo año (63.2 por ciento). Esta estabilidad sugiere una contención del temor social tras varios trimestres de variación y representa el inicio de una tendencia de moderación en la percepción nacional de inseguridad.

De las 91 ciudades evaluadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 10 registraron reducciones estadísticamente significativas, reflejando avances focalizados en confianza ciudadana y entorno urbano, en un contexto nacional de estabilidad general.

El Dato: los cajeros automáticos en vía pública siguen siendo el lugar considerado más inseguro, con 71.7%; el transporte público, 64.9%; la calle, 64.4%, y las carreteras, 57.1%.

De acuerdo con el estudio, el país muestra una percepción social de la inseguridad que se estabiliza, acompañada de una reducción en la atestiguación de conductas antisociales y una paulatina recuperación de la confianza ciudadana.

Las urbes con mayor porcentaje de personas que consideraron inseguro vivir en su ciudad fueron Culiacán, con 88.3 por ciento; Irapuato, 88.2; Chilpancingo, 86.3; Ecatepec, 84.4, y Cuernavaca, 84.2 por ciento.

En contraste, las áreas con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza, con 8.9; Piedras Negras, 15.0; Benito Juárez, 15.6; Los Mochis, 19.2 y San Nicolás de los Garza, 22.4 por ciento.

Entre las urbes con mayor mejora perceptual destacan Los Mochis, Sinaloa, con una disminución de 30 a 19.2 por ciento; Chetumal, Quintana Roo, que pasó de 73.6 a 58.5 por ciento; Mazatlán, Sinaloa, con un descenso de 64.5 a 52.8 por ciento, y Campeche, que bajó de 69.3 a 57.1 por ciento.

En tanto, Mérida, Yucatán, pasó de 41.9 a 34.0 por ciento; Tapachula, Chiapas, de 88.1 a 79.1, y Fresnillo, Zacatecas

—una de las ciudades históricamente más afectadas por la violencia— registró una mejora de 86.7 a 75.4 por ciento.

Además, se reporta una disminución en la exposición cotidiana a incivilidades: el porcentaje de personas que escucharon disparos descendió 2.9 puntos, los reportes de robos o asaltos bajaron 2.5 puntos, y también se redujeron los casos de vandalismo, consumo o venta de drogas y pandillerismo.

En cuanto a las expectativas, 24.9 por ciento de la población considera que la situación de inseguridad mejorará en los próximos 12 meses. También disminuyó la proporción de personas que modificaron sus hábitos por temor al delito: menos ciudadanos dejaron de caminar de noche (pasó de 38 por ciento en junio a 35 por ciento en septiembre), visitar familiares o amigos (de 24.7 a 22.4 por ciento) o permitir que menores salgan solos (de 42.4 a 36.9 por ciento), lo que sugiere una recuperación gradual de la vida cotidiana y del uso de los espacios públicos.

La encuesta también revela que los principales problemas urbanos percibidos por la ciudadanía no se vinculan directamente con la delincuencia, sino con deficiencias en servicios públicos, como baches (84.9 por ciento), coladeras tapadas (60 por ciento) y fugas o fallas en el suministro de agua (59.6 por ciento).

Prefieren 8 de cada 10 a FA sobre policías locales

› Por Ulises Soriano

Las Fuerzas Armadas (FA) se mantienen como las instituciones con mayor reconocimiento ciudadano en tareas de seguridad pública, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

El estudio reveló que 86.7 por ciento de la población considera que la Secretaría de Marina realiza un trabajo muy o algo efectivo en la prevención y combate a la delincuencia, mientras que 83.2 otorgó esa calificación a la Fuerza Aérea Mexicana y 83.0 por ciento al Ejército.

Estos porcentajes consolidan a las tres instituciones como las de mayor confianza social, por encima de la Guardia Nacional, que alcanzó 73.2 por ciento; las policías estatales, con 52.7, y policías municipales, con 46.8 por ciento.

86.7 por ciento destaca el trabajo de la Semar contra el crimen

Para Abraham Serrano, especialista en seguridad, la alta aprobación de las FA frente a las policías locales tiene su origen en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones civiles encargadas de la seguridad, y ésta está directamente relacionada con la ineficacia del sistema de procuración de justicia.

“De cada mil delitos que se cometen, el 93 por ciento no se denuncia, y de los que sí se denuncian apenas el ocho por ciento llega a buen puerto. La gente dice: ‘¿para qué denuncio si el Ministerio Público no hace nada o la policía es corrupta?’”, señaló.

Indicó que el contacto cotidiano entre ciudadanía y policías municipales o estatales ha deteriorado su imagen: “El policía es la autoridad que ves todos los días, pero muchas veces está mal equipada, sin profesionalización y sometida a un sistema de corrupción interna. Algunos tienen que pagar por su uniforme o la patrulla; otros deben entregar cuotas a sus mandos. Eso genera una percepción generalizada de corrupción que termina por manchar a todos”.

En contraste, agregó, Ejército y Marina son percibidos como instituciones “salvadoras”, llamadas a intervenir cuando las corporaciones civiles han sido rebasadas: “En el inconsciente colectivo, el Ejército llega cuando ya no hay de otra, cuando la policía se corrompió. Su contacto con la gente no es cotidiano, y eso les da una ventaja: la ciudadanía asume que son más honestos”.