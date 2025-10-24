Zoé Robledo supervisa la operación de hospitales del IMSS en Veracruz.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acudió a instalaciones médicas en Veracruz con el objetivo de supervisar la continuidad en los servicios a la población que resultó afectada por las recientes inundaciones.

En el Hospital General de Subzona (HGSZ) en Pánuco revisó el funcionamiento e insumos con los que cuenta esta unidad; destacó la importancia de fortalecer sus servicios, ampliar horarios de atención y contratar a más personal especialista.

Posteriormente visitó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de El Higo, que resultó afectada por las lluvias, a fin de apoyar al personal que a pesar de sufrir daños en sus viviendas no ha dejado de atender a la población; anunció que se reforzará el abasto de medicamentos e insumos.

Zoé Robledo también informó que hoy partió un helicóptero de la Guardia Nacional con dos brigadas médicas del IMSS rumbo a las comunidades de Huitztipan y Santa María la Victoria, ambas en Veracruz; además, transportan antenas de comunicación, medicamentos y alimentos, así como “esperanza y certeza de que no hay comunidad demasiado lejana cuando se trata de cuidar la vida”.

