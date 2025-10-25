Concluye la Trigésima Generación del Curso Básico de Fuerzas Especiales de la Armada de México

Doce marinos se gradúan del Curso Básico de Fuerzas Especiales de la Armada

La Secretaría de Marina Armada de México informó que este viernes se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Curso Básico de Fuerzas Especiales, correspondiente a la Trigésima Generación, en la que 12 elementos de la institución concluyeron satisfactoriamente su preparación.

El acto fue encabezado por el Almirante Martín Enrique Barney Montalvo, rector de la Universidad Naval, junto al Vicealmirante Raúl Sergio Marín Cárdenas, comandante del Cuartel General del Alto Mando, y el Vicealmirante Egner Hernández Zamudio, comandante de la Unidad Naval de Operaciones Especiales.

Con determinación y disciplina, 12 elementos de la #ArmadaDeMéxico culminaron con éxito el Curso Básico de #FuerzasEspeciales siendo la Trigésima Generación.



Durante la ceremonia, el Vicealmirante Hernández Zamudio felicitó a los elementos graduados y los exhortó a “mantener viva la tradición, el espíritu y la excelencia que distingue a las fuerzas especiales”, además de reconocer el trabajo de los instructores “por transmitir el conocimiento y forjar a los cursantes”.

En el evento se recordó la historia de los guerreros Quachic, adoptados como símbolo de identidad de las Fuerzas Especiales de la Armada de México.

De igual forma, se realizó la entrega de certificados e imposición de alas de pecho al personal que culminó el curso, así como premios al mérito para quienes destacaron en liderazgo, disciplina, sacrificio, honor, lealtad y compañerismo.

Uno de los graduados, en representación de sus compañeros, destacó que esta etapa “representa mucho más que una formación técnica o táctica; es un proceso de transformación que permitió superar límites, fortalecer la resiliencia y forjar un espíritu de hermandad”.

Asimismo, añadió que “la verdadera grandeza no se alcanza solo al completar una misión, sino al estar siempre listos para la próxima”.

El curso se desarrolló del 12 de mayo al 24 de octubre, periodo en el que los participantes pusieron a prueba su fortaleza física y mental, con el propósito de fortalecer su preparación para futuras misiones operativas.

