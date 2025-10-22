Marina retira 32 mil metros cúbicos de escombro tras lluvias en Veracruz

Luego de las fuertes lluvias que se registraron en en los municipios de Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal la Secretaría de Marina informó que han sido retirados 32,895 m³de basura, lodo y escombros.

En un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los trabajos de limpieza y recuperación presentan un avance del 67% en Poza Rica, 89% en Álamo, 75% en El Higo y 70% en Tempoal.

Además, la Semar mantiene desplegados 4,240 elementos que participan en las brigadas de limpieza en coordinación con autoridades locales.

Bajo la premisa “Casas limpias, calles limpias”, apoyamos a las familias afectadas por las intensas lluvias.



Mencionaron que entre las acciones de limpieza está la desinfección de espacios públicos como escuelas, centros comunitarios y áreas de atención médica; limpieza, remoción de lodo y escombros en calles principales, accesos y zonas habitacionales; así como apoyo con maquinaria pesada para despejar vialidades y facilitar el tránsito seguro.

“La Secretaría de Marina reafirma su compromiso con el pueblo de México, manteniéndose alerta y activa para brindar auxilio en situaciones de emergencia, por lo que, a través del Plan Marina, se continuará trabajando de manera incansable para proteger la vida, la salud y el bienestar de las familias mexicanas”, indicaron.

Avances del Plan Marina y coordinación interinstitucional

De acuerdo con la dependencia, las lluvias extraordinarias registradas en los últimos días afectaron gravemente la infraestructura urbana, provocando el colapso de drenajes y la acumulación de desechos en calles y avenidas.

Ante ello, la Secretaría de Marina implementó operaciones de saneamiento y remoción de escombros con el apoyo de maquinaria pesada, vehículos especializados, bombas hidráulicas y equipos de succión de agua.

El personal naval también ha colaborado con las comunidades en la distribución de agua potable, víveres y artículos de primera necesidad, especialmente en las zonas donde las afectaciones fueron más severas.

Asimismo, se han habilitado centros de acopio y refugios temporales para atender a las familias que debieron abandonar sus hogares por las inundaciones.

Estas labores forman parte del Plan Marina, un esquema permanente de respuesta ante emergencias naturales que la institución activa en casos de desastres, reforzando su compromiso con la seguridad y bienestar de la población civil.

Con estas acciones, la Semar busca contribuir al restablecimiento de la normalidad en las comunidades veracruzanas afectadas y reducir los riesgos sanitarios derivados de la acumulación de residuos y aguas estancadas.

