Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refuerzan apoyo en zonas afectadas por lluvias

Las Fuerzas Armadas mantienen su despliegue en las zonas del país afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas. Como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que 8 mil 859 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizan tareas de auxilio, rescate y abastecimiento en al menos cuatro estados severamente impactados por las precipitaciones.

De acuerdo con la dependencia, el personal militar ha efectuado 903 operaciones aéreas para evacuar a 434 personas y entregar más de 323 mil despensas, además de habilitar cerca de 90 albergues que alojan a más de 8 mil 600 damnificados.

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional auxilian a la población afectada en el municipio de Poza Rica, Veracruz, a través de trabajos de remoción de escombros y despeje de vialidades, como parte de la aplicación del Plan DN-III-E.



Asimismo, se trasladó una planta potabilizadora al municipio de Huehuetla, Hidalgo, con capacidad de producir mil litros de agua por hora, para reforzar el abasto en comunidades sin acceso a agua potable.

El estado de Veracruz concentra el mayor número de efectivos con 3 mil 708 elementos, quienes han realizado 115 operaciones aéreas y evacuado a 166 personas en municipios como Álamo, Poza Rica, Tuxpan e Ilamatlán.

Durante las acciones se distribuyeron más de 104 mil despensas, 660 mil litros de agua y 102 mil raciones calientes, además de limpiar 67 kilómetros de calles y retirar 182 mil metros cúbicos de tierra y escombros.

También se habilitaron 31 albergues que actualmente alojan a 3 mil 146 personas, y se reporta la remoción de más de mil árboles y 700 vehículos arrastrados por el agua.

En Hidalgo, mil 832 efectivos —entre personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional— han ejecutado 503 vuelos para evacuar a 142 personas y distribuir más de 71 mil despensas y 66 mil litros de agua, tanto por vía aérea como terrestre.

El personal militar también habilitó 46 albergues con 4 mil 610 personas alojadas, limpió 45 kilómetros de calles y desazolvó 58 escuelas y 615 viviendas, además de retirar 108 mil metros cúbicos de lodo y piedras.

En Puebla, el despliegue alcanza 2 mil 179 elementos, quienes han realizado 286 operaciones aéreas y evacuado a 58 personas. En esa entidad se distribuyeron más de 81 mil despensas y 390 mil litros de agua, además de 38 mil raciones calientes.

Las tropas limpiaron 34 kilómetros de calles, desazolvaron mil 223 viviendas y habilitaron cuatro albergues que atienden a 443 personas.

