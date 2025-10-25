México, en juicio con empresa británica que defraudó al Insabi

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), dijo que México está en un proceso legal contra una empresa del Reino Unido que incumplió con un contrato de venta de ventiladores al extinto Instituto de Salud del Bienestar (Insabi).

“Estamos en juicio en el Reino Unido por el delito de engaño. La empresa no entregó los ventiladores comprometidos pese a haber recibido el pago total. En diciembre se realizarán las audiencias y esperamos una resolución favorable”, explicó Buenrostro.

El contrato fue celebrado el 4 de abril de 2020 por adjudicación directa, entre el entonces director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y el vicepresidente de la compañía Viva Enterprises Limited, Robert Dangoor, por un monto de 59.2 millones de dólares (mil 416 millones de pesos) provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).

59.2 millones de dólares es el monto defraudado a México

Los equipos comprometidos fueron mil ventiladores Aenomed VG70, con un costo unitario de 58 mil 800 dólares. Sin embargo, la empresa sólo entregó 50 unidades y devolvió 17.7 millones de dólares, equivalentes al pago de 300 ventiladores, y dejaron pendiente el cumplimiento de 650 equipos por los que se ha entablado la demanda.

“La empresa quiso engañar al gobierno mexicano simulando entregas a través de otras comercializadoras, pero se acreditó que eran contratos distintos. Aun así, seguimos exigiendo la restitución del dinero y los equipos no entregados”, detalló Buenrostro.

El Insabi presentó una denuncia penal ante la FGR que sigue en proceso de investigación y se mantiene un juicio en Londres, donde se le denuncia a la empresa por “engaño”.

En otro tenor la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló una serie de irregularidades en la Plataforma Nacional de Transparencia del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“En el Inai se encontraron muchos portales (privados) con terminación .gob.mx, donde había mucha información mezclada, donde estaba la protección de datos personales. Había un sitio lleno de virus, por lo que se dio de baja”, dijo Buenrostro durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.