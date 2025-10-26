¿Qué día y en qué estados inicia el cambio de horario por invierno 2025 en México?

Con la temporada invernal además de los frentes fríos y las vacaciones también se tiene que hacer un cambio de horario en algunas regiones del país.

Este cambio de horario por invierno no será aplicable en todo el país, ya que desde el 2022 entró en vigor la Ley de Husos Horarios, en la cual se estableció que se eliminaría el horario de verano en casi todo el país.

Esta ley fue instaurada con la finalidad de generar un beneficio en México mediante el ahorro de energía, sin embargo, en algunos estados que se encuentran en la frontera norte del país estos cambios de horario por invierno continúan.

Temporada invernal ı Foto: Especial

¿Qué día y en qué estados inicia el cambio de horario por invierno 2025?

El cambio de horario en la región norte de México comenzará el domingo 2 de noviembre a las 2:00 horas, por lo que las personas que residan en alguno de los siguientes estados y municipios deberán atrasar una hora en su reloj.

Baja California es el único estado completo en el que se deberá atrasar el reloj una hora este domingo 2 de noviembre, mientras que, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas solamente será en algunos Municipios.

Los municipios de Chihuahua en los que se debe cambiar el horario por invierno son: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Ojinaga, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

Los municipios de Coahuila en los que se debe cambiar el horario por invierno son: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En Nuevo León solamente en el municipio de Anáhuac se debe cambiar el horario por invierno.

Los municipios de Tamaulipas en los que se debe cambiar el horario por invierno son: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, y Valle Hermoso.

¿Por qué se hace cambio de horario por invierno?

Los cambios de horario se realizan con la finalidad de aprovechar más tiempo la luz del sol, y en consecuencia se puede disminuir y ahorrar el consumo de energía eléctrica.

Este concepto surgió durante la Primera Guerra Mundial, y se comenzó a aplicar incluso antes de que existiera energía eléctrica, pues Benjamín Franklin inventó este concepto para comenzar a dejar de utilizar tantas velas, y por consecuencia ahorrar dinero.

El cambio de horario por invierno se realza por el cambio de estación, lo que quiere decir que el horario se adapta según la estación del año que esté transcurriendo, por lo que este ajuste se realiza no solamente en invierno, sino también en el verano.