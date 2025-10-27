Aseguran más de 850 millones de pesos en droga durante operativos en 11 estados

En Zacatecas aseguraron mil 725 kilos de metanfetamina con valor de 460 millones de pesos.

El Gabinete de Seguridad informó sobre una serie de operativos coordinados que resultaron en el aseguramiento de drogas valuadas en más de 850 millones de pesos, además de la detención de decenas de personas y el decomiso de arsenales en 11 estados del país.

Las acciones, realizadas entre el 24 y 26 de octubre, involucraron a elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones estatales en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

El decomiso más importante ocurrió en Zacatecas, donde elementos de seguridad localizaron un área de concentración de material para elaboración de metanfetamina en el municipio de Apozol.

En el sitio aseguraron mil 725 kilos de metanfetamina valuados en 460 millones de pesos, además de armamento y equipo táctico.

En Sonora, autoridades interceptaron un tractocamión que supuestamente transportaba cajas de chiles desde Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali.

Durante la inspección en San Luis Río Colorado descubrieron mil 154 kilos de metanfetamina, 3.9 kilos de fentanilo y cinco kilos de heroína, con un valor estimado de 341 millones de pesos. El conductor fue detenido.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, agentes detuvieron a una mujer a quien le aseguraron 6.6 kilos de fentanilo y 5.27 kilos de metanfetamina, con un valor aproximado de 50.3 millones de pesos.

En Tepotzotlán, Estado de México, un operativo interinstitucional permitió la captura de un hombre buscado por autoridades estadounidenses. El detenido enfrentaba una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas exclusivas del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También en territorio mexiquense, las autoridades desarrollaron una operación contra el robo de agua, asegurando 322 pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos, 51 pozos y 138 tomas clandestinas. Doce personas fueron detenidas en diversos municipios.

Los operativos permitieron el decomiso de decenas de armas de fuego, incluyendo ametralladoras, rifles de asalto, granadas y miles de cartuchos en distintas entidades.

En Sinaloa, donde continúa la violencia derivada de pugnas entre grupos criminales, elementos del Ejército rescataron a una persona privada de su libertad y aseguraron siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal. En ese mismo estado se decomisaron artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno federal, que contempla cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

