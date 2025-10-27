Asesinan a Roberto Ramírez Zárate, síndico municipal de Penjamillo

Roberto Ramírez Zárate, síndico del municipio de Penjamillo, Michoacán, fue asesinado el domingo 26 de octubre en un ataque armado ocurrido en inmediaciones de una carretera que conduce a Numarán.

Según un primer informe de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo del funcionario fue hallado dentro de un vehículo Tsuru con múltiples heridas de bala.

La unidad, de la marca Nissan, fue localizada por personal de la Fiscalía Regional de La Piedad sobre el tramo que va de Numarán a El Palmito, localidad ubicada a unos seis kilómetros de distancia.

En el punto, elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de La Piedad, para la necropsia correspondiente y continuar con la investigación que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

🚨⚠️ Iniciamos Carpeta de Investigación por el homicidio de servidor público de Penjamillo

⬇️https://t.co/h8XHeAYwQ5 pic.twitter.com/IYvOrLNj09 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 27, 2025

Sin conocimiento de amenazas contra síndico

Mientras la FGE inició una carpeta de investigación, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la fiscalía estatal tiene “avances” sobre el asesinato del síndico municipal.

“Ya sostuve comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña. Me informa que tienen avances, que están investigando este tema, precisamente en Penjamillo, él [Roberto Ramírez Zárate] venía de Numarán y se está haciendo la investigación correspondiente”, detalló en conferencia de prensa.

Añadió que la alcaldesa de Penjamillo, María Martínez Ruiz, también informó que no tenían conocimiento de amenazas contra el síndico municipal.

Ayuntamiento el lamenta homicidio

Mientras tanto, el ayuntamiento de Penjamillo manifestó su “consternación” por el homicidio de Roberto Ramírez Zárate y manifestó condolencias a sus familiares y amigos.

“Quienes integramos el Honorable Ayuntamiento, además de colaboradores del Gobierno Municipal, expresamos nuestra gran consternación, por los hechos en los que perdió la vida nuestro compañero y gran amigo. (...) Hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestras respetuosas y muy sentidas condolencias, rogando por su pronto consuelo. Descanse en paz”, expresó la administración local en una esquela.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr