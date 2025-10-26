Incautan casi 400 kg y 170 lts de metanfetamina en Sinaloa

Casi 400 kg y 170 litros de metanfetamina fueron asegurados en el estado de Sinaloa, por parte de elementos federales.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y a Guardia Nacional (GN).

Allí se aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina, tras ejecutar una orden de cateo a un inmueble en la calle Laguna de los Hornos, del Fraccionamiento Vistas del Lago, en Culiacán.

Se presume que era utilizado para el almacenamiento de sustancias ilícitas.

“Con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir el domicilio. En cumplimiento de la orden judicial, se llevó a cabo un operativo para ejecutar el cateo, durante el cual se localizaron las sustancias ilícitas. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien dará seguimiento a las investigaciones. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades”, dijo el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El día de ayer se informó sobre otro aseguramiento de metanfetamina, pero en el estado de Sonora. De acuerdo con las autoridades personal del Ejército y Guardia Nacional, al realizar una revisión a un tractocamión procedente del Espinal, Sinaloa con destino a Mexicali, B.C., localizaron en su interior paquetes de droga entre cajas de chile.

Entre lo asegurado, se encuentra 1.17 toneladas de posible metanfetamina, 4 kilos de probable fentanilo y 5 kilogramos de goma de opio. El conducto del tractocamión quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes, así como la posible droga.

Acción contra la delincuencia por parte de la Defensa. ı Foto: Especial.

