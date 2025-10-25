Defensa da golpe al crimen organizado en Sinaloa y Sonora

La Secretaría de la Defensa Nacional dio un golpe al crimen organizado en dos acciones distintas al asegurar más de una tonelada de posible metanfetamina y cuatro kilos de fentanilo en Sonora; mientras que en Sinaloa aseguraron a 11 personas y realizaron el aseguramiento de un arsenal y equipo táctico.

En una primera acción, en la jurisdicción de la 45 zona militar de Sonora, en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Cucapah”, en San Luis Río Colorado, el personal del Ejército y Guardia Nacional, al realizar una revisión a un tractocamión procedente del Espinal, Sinaloa con destino a Mexicali, B.C., localizaron en su interior paquetes de droga entre cajas de chile.

Entre lo asegurado, señala un comunicado, se encuentra 1.17 toneladas de posible metanfetamina, 4 kilos de probable fentanilo y 5 kilogramos de goma de opio. El conducto del tractocamión quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes, así como la posible droga.

En otra acción, bajo la jurisdicción de la novena zona militar, mientras el Ejército y la Guardia Nacional realizaban patrullajes de vigilancia terrestres, en el poblado de Canal Balbuena, en el municipio de Navolato, Sinaloa, fueron detenidas 11 personas. A quienes se les aseguró 12 armas de fuego —nueve largas y tres cortas—, además de 21 cargadores, 868 cartuchos; también equipo táctico y dos vehículos.

De acuerdo con el comunicado, las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y que su situación jurídica sea determinada.

“Cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense”, destaca el comunicado.

