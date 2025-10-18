Defensa activa puente aéreo con ayuda a más de 20 mil familias

Más de 30 toneladas de ayuda llegan a comunidades afectadas en Hidalgo

Como parte de la aplicación del Plan DN-III-E en el estado de Hidalgo, personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional establecieron un puente aéreo para atender a la población afectada por las recientes contingencias, derivadas de fuertes lluvias y fenómenos meteorológicos que afectaron diversas comunidades de la entidad.

Esta acción forma parte de la respuesta inmediata del gobierno federal para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias en situación de riesgo.

Mediante el empleo de helicópteros Bell 412, UH-60 Black Hawk, Mi-17 y H225M Cougar, un total de 21 aeronaves realizan el traslado de despensas, víveres y apoyos hacia las localidades más afectadas.

Además, se efectúan evacuaciones médicas de personas que requieren atención urgente, asegurando que los habitantes puedan recibir ayuda y asistencia en el menor tiempo posible. Estas operaciones son esenciales para llegar a zonas de difícil acceso donde los caminos han sido bloqueados por inundaciones o deslaves.

En promedio, diariamente se llevan a cabo más de 40 operaciones aéreas, trasladando alrededor de 30 toneladas de despensas y material diverso, incluyendo alimentos, agua potable, medicinas y artículos de primera necesidad.

La logística del puente aéreo ha sido cuidadosamente coordinada desde el centro de mando establecido en el aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana, lo que permite un flujo constante de ayuda hacia las comunidades más vulnerables y asegura que cada vuelo tenga un propósito específico.

Una de las estrategias implementadas por la Secretaría de la Defensa Nacional consiste en enviar a cada comunidad un elemento de sanidad, encargado de atender la salud de la población, así como un elemento de transmisiones, responsable de mantener comunicación constante con el centro de mando.

Esto permite canalizar de manera eficiente las peticiones de víveres, medicamentos y evacuaciones médicas, evitando retrasos y garantizando que cada necesidad sea atendida de inmediato.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con el pueblo de México, reafirmando su disposición de servir en momentos críticos y garantizar la seguridad, bienestar y auxilio de los habitantes del estado de Hidalgo.

La implementación del puente aéreo refleja la capacidad logística y operativa de las fuerzas armadas, así como su coordinación efectiva con autoridades locales y estatales, demostrando que la ayuda puede llegar incluso a las zonas más aisladas y afectadas.

