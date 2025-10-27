Bloqueo en Toluca hoy por manifestación de piperos tras Operación Caudal

En Toluca se realizaron varios bloqueos viales temporales, y estos también se realizaron en distintos puntos del Estado de México, lo que provocó afectaciones en el tránsito desde aproximadamente las 6:00 horas.

Estos bloqueos fueron realizados debido a que la Fiscalía del Estado de México realizó la Operación Caudal en al menos 48 municipios, con la finalidad de desarticular presuntas redes dedicadas a sustraer y vender agua de manera ilegal.

Dichos operativos se realizaron no sólo en Toluca, sino también en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán, Texcoco y Valle de Bravo.

De acuerdo con las investigaciones, el costo del agua excedía las tarifas promedio de este líquido, ya que lo que en Toluca este se encontraba arriba del promedio casi en un 10 por ciento.

Además del sobrecosto, también se encontró que el agua no era potabilizada de manera adecuada, ya que el agua sustraída de los pozos presuntamente clandestinos únicamente era clorada.

¿Por qué hay manifestación de piperos en el Estado de México?

Los conductores de pipas que transportaban pipas de agua manifestaron que están esperando respuestas y resoluciones ante el cierre de presuntos pozos ilegales de agua, ya que señalan que ellos no son huachicoleros.

Los piperos señalan mediante carteles y consignas que ellos no son criminales, pues solamente se dedican a transportar agua y que “ser pipero no es delito, es trabajo digno”

Asimismo, los conductores de pipa de agua y los dueños de los comercios potabilizadores de agua piden que se liberen de manera inmediata los pozos, y también que se libere los camiones que fueron retenidos.

Pancartas de protestas de piperos ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con una convocatoria emitida el 25 de octubre, trabajadores del Sindicato 25 de Marzo de la sección Ecatepec y Conurbadas establecieron que realizarían un corte en las vialidades que dan acceso al Estado de México.

Dichas vialidades serían México-Pachucha, México-Texcoco, Vía López Portillo, R1, Río de los Remedios, la Vía Morelos entre otras, con la finalidad de pedir respuesta por parte de las autoridades del EdoMex ante el cierre de los pozos.

Los manifestantes informaron que este cierre de pozos ha tenido un impacto operativo y económico para los piperos y para los comercios dedicados a potabilizar y vender agua.

El Sindicato también precisó que los trabajadores afectados por estos cierres de pozos están “hartos del acoso político por parte de las autoridades del Estado de México.”

Los manifestantes expresaron que estos bloqueos únicamente serán disueltos cuando puedan llegar a un acuerdo con las autoridades, y en caso de que no lleguen a una resolución, los bloqueos serán retomados.