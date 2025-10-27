En La Huasteca: 68 comunidades aún con obstrucción de caminos

A dos semanas de las inundaciones que devastaron cinco estados en la región de la Huasteca, 68 comunidades aún se encuentran con caminos obstruidos.

Al presentar los avances de la atención a la emergencia, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que, de las 288 localidades afectadas por los cierres en caminos, a causa de desgajamientos, deslaves, ya 220 fueron reabiertas.

Destacó que en los casos de Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya se abrieron los caminos a todas sus comunidades, por lo que los pendientes permanecen en Veracruz e Hidalgo.

Detalló que durante el último fin de semana se consiguió rehabilitar el paso en 25 caminos.

Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones. ı Foto: Cuartoscuro

En cuanto al avance de la energía eléctrica, mencionó que ya se consiguió restablecer el servicio a la totalidad de los usuarios en los cinco estados.

De las mil 475 escuelas afectadas, mil 1287 ya fueron rehabilitadas, lo que significa un avance de 87 por ciento.

Hasta ahora se han entregado 413 mil 965 despensas a los damnificados; cerca de 68 mil vacunas fueron aplicadas a la población y en la zona se mantiene el despliegue de 53 mil 394 personas para atender la emergencia.

La cifra de personas que perdieron la vida a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos en cinco estados que componen la región Huasteca, subió a 80.

De esta cifra: 22 de los fallecidos han sido en Hidalgo; 22, en Puebla; 35, en Veracruz y uno más en Querétaro.

