Detectar a tiempo los síntomas del Ictus es fundamental para salvar vidas: Ssa

En el marco del Día Mundial del Ictus, que se conmemora el 29 de octubre, la Secretaría de Salud (Ssa) llamó a la población a estar atenta a los síntomas de alarma y adoptar hábitos saludables para prevenir esta enfermedad, considerada una de las principales causas de muerte y discapacidad en México y el mundo.

La doctora Claudia Liz Alfaro Tapia, jefa del Servicio de Neurología del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL), explicó que el ictus o enfermedad vascular cerebral ocurre cuando una arteria del cerebro se bloquea, impidiendo el flujo de sangre y provocando la muerte del tejido cerebral.

Resaltó que reconocer los síntomas a tiempo puede hacer la diferencia entre una recuperación total y una discapacidad permanente. Entre los signos de alerta más comunes mencionó el entumecimiento o desviación facial, la debilidad en brazos o piernas, dificultades para hablar o entender, así como vértigo o visión doble.

PREVENCIÓN | Ictus



Mañana es el #DíaMundialIctus y nos sumamos a @frenoalictus para que lo reconozcas y sepas cómo actuar.



¿Sabías que es la primera causa de discapacidad mundial en personas adultas y la principal causa de #dañocerebraladquirido en España?



👇 pic.twitter.com/MN3HWJaFrq — Daño Cerebral Estatal (@danocerebralE) October 28, 2025

“Si estos síntomas aparecen de forma repentina, se debe acudir inmediatamente al hospital. Si el paciente llega en menos de cuatro horas y media, puede recibir un tratamiento que disuelve el coágulo y restablece el flujo sanguíneo, lo que permite una recuperación total en muchos casos”, detalló Alfaro Tapia.

Alfaro Tapia subrayó la relevancia de mantener un estilo de vida saludable para reducir el riesgo de padecer un ictus. Recomendó una alimentación equilibrada, actividad física regular, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y controlar enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión.

El Hospital General de México cuenta con un programa especializado llamado “Código Ictus”, diseñado para ofrecer una atención rápida y coordinada entre los servicios de urgencias, neurología e imagenología. Cada año, esta institución atiende entre 150 y 160 emergencias por ictus, de las cuales cerca del 30% de los pacientes pueden recibir tratamiento trombolítico que disuelve el coágulo y salva vidas.

“Detectar los síntomas y actuar de inmediato puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente”, concluyó la experta.

Revisa las actividades de nuestra jornada por el Día Mundial del Ictus🧠🎗️

🗓️ Miércoles 29 de octubre a partir de las 09:00 hrs

📹 Transmisión en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube

🎗️Concienticemos y aprendamos para afrontar con conocimiento esta enfermedad. pic.twitter.com/Rjub07dT3O — Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (@INNNMVS) October 27, 2025

LMCT