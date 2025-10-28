Entre sillazos, se renueva PAN de Campeche

Captura de video del enfrentamiento entre panistas en el Consejo de Campeche, ayer.

La asamblea estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche terminó en violencia ayer, cuando militantes se enfrentaron a golpes, empujones y sillazos en la renovación del Consejo Político Estatal y la elección de delegados ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El encuentro, celebrado en un hotel del malecón de la capital, se salió de control tras la llegada de la exdiputada Nelly Márquez Zapata, cuya presencia provocó reclamos y acusaciones entre los asistentes.

Testigos relataron que la discusión escaló hasta convertirse en una confrontación física entre dos grupos internos.

El Dato: Las pugnas internas del PAN en la entidad ya habían sido revisadas por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), que ordenó reponer el proceso interno.

Según los reportes, el enfrentamiento comenzó cuando se cuestionó la legitimidad de los delegados supernumerarios electos en las asambleas municipales.

En medio de los señalamientos, surgió la primera riña entre Márquez y Gabriel Guerra, electo delegado estatal, lo que derivó en golpes entre militantes de ambos bandos. En el tumulto, el diputado local Josué Rodríguez Golib fue golpeado en la cabeza con una silla, lo que provocó un nuevo estallido de violencia.

A pesar del caos, las autoridades partidistas confirmaron que el proceso de elección concluyó en hora y media.

El nuevo Consejo Estatal quedó conformado por 80 militantes y se ratificó la elección de Nelly Márquez y Jorge Nordhausen como delegados nacionales, al cumplir con la paridad de género.

En julio pasado, la exdirigente Rosario Cruz y el diputado Rodríguez Golib acusaron a Nelly Márquez de ser una “delincuente electoral”, al “manipular el padrón interno para imponer a consejeros afines”.