Estos son los lugares donde será el mega bloqueo en CDMX y Edomex este 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre se harán algunos bloqueos viales y movilizaciones que afectarán desde las primeras horas del día a las personas que transiten por dichas vialidades.

Debido a esto, se pide a quienes transiten por estas vialidades o utilicen un transporte público que tena recorrido en alguna de estas, que tomen precauciones y se mantengan informados a las actualizaciones.

Además de los bloqueos viales, también se espera que existan movilizaciones con dirección al Zócalo de la Ciudad de México por la tarde, por lo que de igual manera se pide que se tomen precauciones.

¿Por qué va a haber mega bloqueo de vialidades?

Los Comerciantes y Transportistas Unidos del Estado de México comunicaron este martes 28 de octubre que realizarán una mega movilización con dirección a Palacio Nacional, ya que buscan “exigir un alto inmediato a la fabricación de delitos y a los actos de persecución y hostigamiento ejercidos por la Fiscalía del Estado de México”

De acuerdo con dicho comunicado, las personas que laboran en los sectores productivos han sido víctimas de “imputaciones arbitrarias”, las cuales consideran vulneran sus derechos y también el bienestar de ellos y de sus familias.

Asimismo, hacen “un llamado respetuoso pero firme a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, para que esta pueda escuchar las demandas de los transportistas y comerciantes, esperando a que puedan llegar a un acuerdo.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) se movilizará con el propósito de exigir un aumento en las tarifas de transporte, así como un bono de combustible debido al reciente aumento en el costo del diésel que se ha dado en la Ciudad de México.

Lugares donde serán bloqueos en CDMX y Edomex

La manifestación de la FAT iniciará este miércoles 29 de octubre a partir de las 6:30 horas, por lo que se estima que muchas personas resulten afectadas debido al paro que harán.

La movilización de los comerciantes y transportistas del Estado de México comenzará a partir de las 9:00 horas, y esta partirá desde distintos puntos:

Caseta México-Pachuca

Caseta México-Querétaro

Aurrerá Koblenz de Cuautitlán Izcalli

Plaza Central de Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México-Puebla

Caseta México-Toluca

Comercial Mexicana de la Avenida López Portillo

De acuerdo con los comerciantes y transportistas del Estado de México, esta movilización será organizada y pacífica, ya que únicamente buscan ser escuchados sin ningún tipo de confrontación.

Además de estas vialidades, también se estima que los siguientes puntos se vean afectados por estos mega bloqueos viales:

Insurgentes NorteAutopista México-Cuernavaca

Calzada Tlalpan

Taxqueña

Avenida Observatorio

Calzada Ignacio Zaragoza

Calzada Ermita Iztapalapa

Avenida México

Avenida Observatorio

Mega movilización de comerciantes y transportistas del 29 de octubre ı Foto: Redes Sociales

¿Cuáles son las alternativas viales para los mega bloqueos viales?

Las rutas alternas que se recomiendan para evitar afectaciones por los bloqueos viales de este miércoles 29 de octubre son las siquientes: