Detención de alcaldes con vínculo criminal es mensaje de cero impunidad, sostiene Sheinbaum

La captura de alcaldes vinculados a la delincuencia organizada es una muestra de que no se actúa con impunidad, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el contexto de la reciente detención de nueve funcionarios y exfuncionarios en Morelos, como parte del operativo Enjambre implementado este sexenio, la mandataria comentó que dichas acciones contradicen las acusaciones que su gobierno ha recibido sobre presuntamente encubrir a señalados de vínculos delincuenciales, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 colaboradores.

(El mensaje es) de cero impunidad Claudia Sheinbaum



Remarcó que ante el caso Sinaloa, México ha actuado con apego a lo que determina el sistema penal acusatorio en donde se establece que “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Subrayó que cuando se encontraron pruebas en contra de alcaldes del actuar delictivo de alcaldes como el de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía, se procedió con su detención y otros vinculados que se encontraron.

“Cuando se encontraron pruebas del alcalde de Teuchitlán, que había estado involucrado en el proceso. Es más, se encontró que después un hermano de este alcalde estaba metido en el huachicol. Y fue detenido también un alcalde de Jalisco.

Pues, ¿qué se hizo? Se detuvo, se pidió a un con base en evidencias, una orden de aprehensión que el juez le emitió”, declaró.

Contó que cuando viaja a las comunidades la población se le acerca y, en más de una ocasión, le han hecho denuncias sobre las relaciones delincuenciales de personas sobre las cuales pasa el reporte al Gabinete de Seguridad.

“Me lo dicen en secreto. Y yo, no crean que me quedo así: ‘Ah, bueno, ya me lo dijeron, ya me voy’. Tomo la nota, tomo el teléfono de esta persona, se lo doy al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Le digo: ‘tengo esta denuncia, por favor, háblenle por teléfono a esta persona para ver, ayudarle a abrir una carpeta de investigación’. Porque normalmente una persona que vivió un asunto de extorsión, o que sabe que hay colusión, pues difícilmente presenta directamente su denuncia en el Ministerio Público”, dijo.

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LMCT